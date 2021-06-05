«زورق أبوظبي» يخوض «تحدي الـ400» في إيطاليا غداً

أبوظبي (الاتحاد)

في أول ظهور دولي له منذ 15 شهراً، يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة غداً «الأحد» تحدي سباق الـ400 كم للزوارق السريعة في مياه أوروبا عبر النسخة 69 للمنافسة، والتي تقام في إيطاليا بالتحديد، وتنطلق من مدينة بافيا وصولاً إلى خط النهاية في فينيسيا، وتعد هذه المشاركة من خلال البطولة العريقة هي الظهور الأول أيضاً لفريق أبوظبي من خلال السباق.

ومن المقرر أن يدخل السباق زورق أبوظبي بقيادة مدرب الفريق الإيطالي جيدو كابليني، والذي يعود للمشاركة مجدداً بعد اعتزاله للسباقات منذ عشر سنوات، حيث يعتبر أيضاً أسطورة في إيطاليا وعالم سباقات زورق الفورمولا-1 بحكم التحديات والألقاب التي حققها في المنافسة، ومن المقرر أن ينطلق كابليني في رحلة الـ400 كم بإعدادات وتجهيزات مختلفة للزورق.

وكان كابليني قد خاض قبل أيام تجربة مماثلة وفي نفس المسار من أجل التدريب والإعداد للسباق الرئيسي اليوم، كي يطمئن على تجهيز الوقود والإعدادات المختلفة من أجل السباق، ويتوقع الخبراء أن يقطع صاحب المركز الأول في السباق المسافة في ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات.ويعد هذا السباق أحد التحديات القوية أمام اللجنة المنظمة، حيث ستقوم بإغلاق الملاحة البحرية في النهر طوال فترة السباق من أجل تأمين المسار بشكل أفضل للمشاركين.

ويعتبر التحدي أيقونة السباقات البحرية الإيطالية، حيث انطلق منذ عام 1952 ليستمر وبشكل سنوي وبدايته على نهر تتشينو كأحد السباقات المعروفة على امتداد ستة مدن إيطالية تبدأ من ميناء مدينة بافيا، التي تقع في الشمال الإيطالي، وتكمل رحلتها على النهر العريق كي تمر بأكثر من مدينة على ضفاف النهر المتعرج، نهاية حيث يختتم السباق في البحر «الأدرياتيكي»، وصولاً إلى مدينة البندقية ختام السباق الكلاسيكي.

وتعد هذه البطولة إحدى البطولات الكلاسيكية وتلقى رواجاً وإقبالاً في المشاركة من مختلف أنحاء القارة الأوربية، وقد تكون المرة الأولى التي يشارك فيها فريق من الشرق الأوسط من خلال المنافسة، ويختلف هذا السباق بشكل كلي عن بقية المنافسات لهذه الفئة، حيث يكون امتداد المسار طولياً وعلى خط واحد مع وجود بعض التعرجات التي رسمتها اللجنة قبل الوصول لميناء أي مدينة.

وارتفع عدد المشاركين من خلال المسابقة، حيث وصل العدد إلى 96 مشاركاً في البطولة، حيث ستكون الفئات مختلفة بالنسبة للمشاركين وحسب اللوائح التي تم توضيحها عبر القوانين الخاصة بفئات المشاركة وسرعة الزوارق، حيث وضعت اللجنة عدة معايير للقوانين الفنية من ناحية السرعة والحجم والأطوال، بالإضافة لانقسام السباق نفسه لعدة فئات تأتي في مقدمتها فئة الفورمولا، والكات مران، التي يجب أن تكون قد صنعت بعد عام 1990، ووصولاً لفئة الدراجات المائية.

وتتواجد بعثة فريق أبوظبي من خلال المنافسة بتمثيل من سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والذي سيشرف أيضاً على جناح معرض فريق أبوظبي المقام في معرض فينيسيا للقوارب واليخوت، حيث تأتي المشاركة من خلال المعرض بالتزامن مع المشاركة في المسابقة.

وأكد سالم الرميثي أن حضور الفريق في البطولة سيكون بادرة تواجد دولي قوي لاحقاً في بقية المنافسات والبطولات البحرية العالمية، وعن السباق قال: نتوقع أن تكون كل لحظات التحدي مثيرة، ومن المتوقع أن نشاهد سرعة عالية لزورقنا، خاصة وأن كابليني قد قام بتجهيز المحرك والإعداد بتوقعات للوصول إلى 240 كم في الساعة.

وثمن الرميثي أهمية التواجد الإماراتي في هذه البطولة، مؤكداً أنها تقريباً البطولة البحرية الدولية الأولى التي يشارك من خلالها فريق إماراتي منذ بدء الجائحة في بداية العام الماضي، وقال: نأمل أن نتوج اليوم بمنصة وفرحة تسجل لنا بصمة، من خلال هذا السباق الذي يعود تاريخه لمنتصف القرن الماضي.