«نسور قاسيون» أول المنتخبات العربية في كأس آسيا

علي معالي (الشارقة)

أصبح المنتخب السوري لكرة القدم، الفريق العربي الأول الذي ضمن التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين، بعد أن وصل إلى النقطة 18 من 6 مباريات خاضها في التصفيات، بالفوز الأخير على منتخب المالديف برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، حيث تقام منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما كل من الصين والفلبين وجوام.

وهذه النتيجة الكبيرة أكدت أن منتخب «نسور قاسيون» عازمون على تقديم أفضل العروض والفوز السادس على التوالي، والذي يتحقق للمرة الأولى لهذا المنتخب.

وكان المنتخب قد حقق 5 انتصارات مع المدرب السوري فجر إبراهيم، ومع المدرب الجديد التونسي نبيل معلول واصل الفريق سلسلة انتصاراته، وفي 5 مباريات رسمية جرت بين الفريقين، سواء في تصفيات كأس العالم أو آسيا لم ينجح المنتخب المالديفي في تحقيق أي فوز على نسور قاسيون، الذين نجحوا في الفوز في المباريات الـ5.

كانت البداية بـ24 هدفاً ذهاباً وإياباً في بواقع 12 هدفاً في كل مباراة عام 1997 في تصفيات كأس العالم، وهي ثاني أكبر نسبة أهداف تدخل شباك المالديف في مباراتين فقط بعد إيران، التي سجلت 26 هدفاً بواقع 17-0 في مباراة و9-0 في المباراة الثانية، وكان ذلك عام 1997 في تصفيات كأس العالم، وفي عام 2000 فازت سوريا 6-0، 2-1 في تصفيات التأهيل لكأس آسيا، وفي التصفيات الحالية فازت سوريا ذهاباً 2-1، وإياباً 4-0.