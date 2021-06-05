«الدراما» يمثل الإمارات في «الديربي الفرنسي»

محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار شانتيه العريق مساء «الأحد» سباق «الديربي» الفرنسي «بري دو جوكي كلوب»، لمسافة 2100 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات، والذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 1.3 مليون يورو.

ويمثل خيول الإمارات في السباق الرفيع، المهر «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وبقيادة ميكايل برزلونا، الفائز بسباقين من جملة خمس مشاركات.

ويواجه «الدراما» ابن الفحل «لوب دي فيجا» نخبة قوية يبرز منها، «سينت ماركس باسيليكا» بإشراف إيدان أوبراين وقيادة اوريتز منديزابال، الذي نجح في تحقيق عدة انتصارات من بينها فوزه بسباقين من الفئة الأولى آخرها فوزه بسباق ألفي جينيز الفرنسي على مسافة الميل، قبل ثلاثة أسابيع.

ويشهد السباق مشاركة 19 خيلاً، تضم الثنائي الذي يحمل شعار الأغا خان، «ماكالون» و«سيد أباد»، فيما تدفع مزارع جدمونت بالمهر «ديراب»، الذي خاض ثلاثة سباقات حقق فيها فوزاً وحيداً على مسافة الميل.