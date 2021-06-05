«حكيم» يفرض «فلسفته» في كأس الوثبة

تولوز (الاتحاد)

فرض الجواد «حكيم» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، العائدة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حنكته وفلسفته من خلال أداء تكتيكي، توج به جهوده للفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز، «بري كويتين»، والذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا. واجتذب السباق الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 2000 متر، وجائزته 16.000 يورو، 16 خيلاً، في سن ثلاث سنوات فقط، واتسم السباق بالإثارة والتشويق في المراحل النهائية.

وتفوق «حكيم»، بإشراف المدرب فرانسوا روهات وقيادة الفارس فالنتين سيجوي وبعد فاصل من المنافسة الشرسة، بفارق عنق عن «أميج دو كروات» لجاكو فرانسيس بوديت، بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة ديفيلن سانتياجو. وقطع المهر البالغ من العمر 3 سنوات والمنحدر من نسل «صير بني ياس» والفرس «الملاك الوحيد»، مسافة السباق في زمن وقدره 2:26:10 دقيقة.

وجاء في المركز الثالث بفارق 6.5 طول عن الثانية، «هاداجة» لاف ليون دوفورت واف توجاس، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسم فولون. ومن جهة أخرى يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو بمملكة السويد، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة لمسافة 1730 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بالتزامن مع سباق الديربي السويدي التحضيري.

ويشارك في السباق الذي سيقام بالمضمار الرملي، 10 خيول يتصدرها «ماكلان» لستال ابيرتيف، الحائز على عدة ألقاب في السباقات الكبرى، ويقوده أندرياس جرابيرج، بإشراف هنريك أنجبلوم. وينافس على اللقب «أيمن» بقيادة كارلوس لوبيز، و«ديجلانو» بقيادة مارتن رودريجوز، و«أفجان» بقيادة ريبيكا ستيل جلوف، و«لزوم الخالدية» بقيادة ميكائيل برافو، وجميعها لماريا هاجمان أريكسون، وبإشراف نفس المالكة.