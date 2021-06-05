6 ميداليات لـ «رماية الإمارات» في البطولة العربية

القاهرة (الاتحاد)

أهدت بعثة منتخبنا الوطني للرماية المشاركة في البطولة العربية الشاملة للرماية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية الإنجاز الذي حققه منتخبنا في البطولة، والمتمثل في تحقيق 6 ميداليات ملونة بينها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية إلى القيادة الرشيدة، تقديراً وعرفاناً للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الهدف المطلوب الذي يعد خطوة على الطريق لمواصلة السير بخطى ثابتة، والعمل بجدية لتحقيق الهدف الأسمى والحلم الإماراتي لرياضة الرماية، والذي يتمثل بتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو2020 الشهر المقبل.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد حصد الميداليات الست، منها ميداليتان للاعبنا سيف خليفة بن فطيس في بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، بعد أن ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث فاز بذهبية البطولة العربية «الرئيسية» وبطولة الجائزة الكبرى وسط منافسة قوية من أبرز اللاعبين العرب، وفي مقدمتهم القطري راشد صالح العذبة صاحب المركز الثاني والكويتيون منصور الرشيدي وعبد الله الطرقي وسعود حبيب ومعظمهم سيشارك في أولمبياد طوكيو.

أما الميداليات الأربع الأخرى التي حصدها منتخبنا الوطني للناشئين فكانت نتاج مشروع اتحاد الرماية الطموح «أبطال المستقبل»، الذي بدأه منذ نحو عامين وجاء أداء أبطال المستقبل رائعاً، وكانت الذهبية الأولى من نصيب الواعد إبراهيم خليل إبراهيم في البندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار فئة الناشين والذهبية الثانية حققها زميله محمد كامل في المسدس 10 أمتار فئة الناشئين.

أما الميدالية الفضية الأولى فقد حققها منتخبنا الواعد في رماية المسدس 10 أمتار ناشئين، وضم الفريق كلاً من محمد كامل مهدي وخليفة سيف عبد الله وعبد الله عبيد آل علي، كما حقق الناشئ سلطان صالح فضية 10 أمتار.

وقام كل من المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. من جانب آخر انطلقت بعثة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» إلى القاهرة للمشاركة في البطولة.