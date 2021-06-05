إصابة «جناح» النصر تبعده عن «الرأس الأخضر»!

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر، غياب ريان مينديز جناح فريق نادي النصر، عن مباريات منتخب بلاده الودية خلال يونيو الحالي ضمن التحضيرات لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي جرى تأجيلها من يونيو المقبل لتلعب خلال سبتمبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وأكد بيان صادر عن اتحاد الرأس الأخضر، غياب مينديز في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع «العميد» نهاية الموسم الحالي 2020- 2021، ليكون أبرز المستبعدين عن قائمة منتخب بلاده الذي يخوض ثلاث تجارب ودية أمام منتخب البرازيل الأولمبي اليوم السبت، ومنتخب السنغال الثلاثاء المقبل في العاصمة الصربية بلغراد، ومنتخب غينيا بيساو الجمعة المقبل على ملعب الأخير.

وجدد نادي النصر في وقت سابق تعاقده مع مينديز (31 عاماً)، حتى 2024 في أعقاب ظهوره الإيجابي مع «الأزرق» في الموسم الأخير والذي خاض خلاله 30 مباراة في كل المسابقات المحلية سجل خلالها 7 أهداف.