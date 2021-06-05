موراتا: رونالدو مثل نادال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لأن النجم الإسباني ألفارو موراتا لعب مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وفي يوفينتوس الإيطالي، فقد أقر بأن «الدون» يمتلك عقلية الفوز، ولا يعرف سوى روح الانتصار، التي تلتصق به منذ بداية مسيرته الكروية.

وقال موراتا في حديث لراديو «أوندا سيرو»: أستطيع أن أقارن رونالدو (36 عاماً) بنجم التنس الإسباني العالمي رافائيل نادال (35 عاماً) فكلاهما يمتلك عقلية الفوز والانتصار، ويتمتعان بثبات المستوى على مر السنين، والاقتراب من حد الكمال، ما جعلهما على القمة وهما أشبه بوجهين لعملة واحدة أساسها الإجادة والتألق والتفاني، فالدون جمع 5 كرات ذهبية على مر تاريخه وحصل على بطولات جماعية كثيرة، أبرزها 5 بطولات «الشامبيونزليج» مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، كما حطم أرقاماً قياسية بالجملة، بينما فاز نادال بعشرين بطولة «جراند» سلام في التنس.

وأضاف موراتا أنه يسعد دائماً باللعب إلى جوار رونالدو، ويراه أفضل لاعب، مشيراً إلى مدى حرصه على حصد الألقاب وتحطيم الأرقام، واصفاً عقليته بنفس العقلية المنتصرة لرافائيل نادال. وتطرق موراتا في حديثه لراديو أوندا سيرو، إلى علاقته بناديه الأصلي أتلتيكو مدريد، والنادي المعار إليه يوفينتوس، وقال: إذا ما خيروني بين الفريقين، فسوف أختار الاثنين، وأنا لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً، ولكنني على أية حال سوف ألعب للفريق الذي يريدني أكثر.

وأنهى موراتا سنة إعارة مع نادي يوفينتوس الإيطالي ومن المقرر عودته إلى أتلتيكو مدريد المتعاقد معه أصلاً، ولكن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، علم أن موراتا يرغب في الاستمرار سنة أخرى مع «السيدة العجوز»، وإن المفاوضات جارية بين «البيانكونيري» و«الأتليتي»، ولكن لم يتم الاتفاق بعد، ما جعل موراتا متردداً في الإدلاء بتصريح محدد بشأن المكان الذي سيلعب له موسم 2021-2022، وإن كان اكتفى بالقول: شيء جيد أن أتدرب مجدداً تحت قيادة دييجو سيميوني، وعلق قائلاً: على أية حال، لست أنا الذي يختار، وإنما النادي هو الذي سيحدد أين ألعب في الموسم الجديد.