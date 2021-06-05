كونتي يفضل «الراحة » على عقد «السبيرز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

توقفت المفاوضات التي دارت بين إدارة نادي توتنهام الإنجليزي والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن الكثير من النقاط المالية والإدارية والفنية.

وذكر موقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية أن كونتي يتشكك كثيراً في إمكانية نجاح مشروع توتنهام بالنسبة للموسم الجديد، ويخشى عدم قدرة «السبيرز» على الفوز ببطولات فورية من أول موسم. كما أشار الموقع إلى خلافات أخرى بشأن كيفية إدارة اللاعبين الشباب في الفريق، وراتب كونتي ورغبته في استقدام 4 أعضاء إلى طاقمه التدريبي الجديد في توتنهام.

ومن جانبها، أكدت شبكة «سكاي سبورتس» نبأ فشل المفاوضات، وأضافت أن كونتي على استعداد للبقاء من دون عمل في الموسم الجديد، لنيل قسط من الراحة بعد موسم شاق وطويل مع الإنتر، ثم العودة مرة أخرى إلى ممارسة مهنته.

وذكرت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية أن أبرز الأسباب التي أدت إلى توقف المفاوضات هو مغالاة كونتي في راتبه ومكافآته، ورغبته في إصحاب أربعة من معاونيه في الإنتر.

جدير بالذكر أن كونتي حصل هذا الموسم على بطولة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان بعد أن غاب اللقب عنه لأكثر من عشر سنوات، وأن رحيله من الإنتر كان لأسباب مادية وفنية تتعلق برفضه تخفيض راتبه من جهة أو الاستغناء عن أي من نجوم الفريق من جهة أخرى، وبوجه خاص البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.