فيكتور يخوض تحدي مونديال الجودو «الثلاثاء»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الأحد» منافسات بطولة العالم للجودو التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابست، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتشهد مشاركة 668 لاعباً ولاعبة من 116 دولة من كافه القارات، لتسجل رقماً قياسياً في تاريخ بطولات العالم للجودو، ومن بين المشاركين 11 دولة عربية، هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، تونس، والجزائر.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة فيكتور سكرتوف، الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا في أبريل ومايو الماضيين على التوالي، وتأتي مشاركته في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويخوض منافسات وزنه «الثلاثاء»، فيما تقرر عدم مشاركة زميله ايفان ريما رينكو في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، لتجدد إصابة الكتف التي تسببت في غيابه ببطولة روسيا أيضاً.

ووضع الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المحلية المنظمة للبطولة ضوابط احترازية صارمة للحد من تفشي جائحة كورونا، بهدف إنجاح البطولة التي تأتي في ختام موسم الاتحاد الدولي للجودو، قبل أن تتحول الأنظار إلى أولمبياد طوكيو الذي يقام في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021 في ضيافة اليابان.

من جانب آخر تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو رسالة من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي جاء فيها: نجد أنفسنا في فترة غريبة وحزينة، نظراً لانتشار فيروس Covid-19 على نطاق واسع، فإننا نواجه الآن فترة من عدم اليقين وتحدياً غير مسبوق، وأود أن أبعث برسالة دعم قوية لجميع المتضررين من هذا الوضع، فمن المهم أن نبقى في صحة جيدة ومتحدين مع أولئك الذين ينتمون إلى البلدان الأكثر تضرراً، حيث أودى الفيروس بحياة العديد ويعيش المجتمع بأكمله في عزلة.

وأضاف: كما تعلم، ألغى الاتحاد الدولي للجودو جميع الأحداث الرياضية حتى 30 أبريل الماضي، في محاولة لحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، والحفاظ على مجتمع الجودو آمناً وضمان المعاملة العادلة لجميع الرياضيين المشاركين في التصفيات الأولمبية، لذلك نواصل العمل الجاد من أجل إيجاد أفضل الحلول، ونأمل أن نتمكن من مواصلة أنشطتنا كما هو مخطط لها بمجرد انتهاء الفترة الحرجة.