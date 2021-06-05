دودو مستمر مع خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

وافق البرازيلي دودو لاعب خورفكان على عرض التجديد الأخير الذي قدمه النادي له مبدئياً، رغم سفره للبرازيل في إجازته السنوية، حيث تبقى التوقيع الرسمي على بنود العقد ليصبح دودو أول اللاعبين الأجانب الموقعين لخورفكان للموسم المقبل.

وسبق للاعب البرازيلي أن قدم موسمين ناجحين مع خورفكان في دوري الخليج العربي، وكان الهداف الثاني للفريق رغم أنه يلعب بخط الوسط، حيث سجل 13هدفاً في الدوري طوال موسمين بعد مواطنه رامون لوبيز الذي سجل 14 هدفاً في موسمين كذلك.

وكان اللاعب قد رفض عدداً من العروض التي قدمها له النادي، قبل أن يوافق على العرض الأخير الذي رأي أنه يتناسب مع ما قدمه للفريق.