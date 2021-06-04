سوريا إلى نهائيات أمم آسيا بـ«نزهة المالديف»

علي معالي (الشارقة)

تأهل منتخب سوريا لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين 2023، بعد الوصول للنقطة 18 عن المجموعة الأولى بعد الفوز على المالديف 4/ 0 في المباراة التي جرت على ستاد الشارقة، حيث تستضيف الشارقة مباريات المجموعة التي تضم منتخبات سوريا والمالديف والصين والفلبين وجوام.

وأنهى المنتخب السوري الشوط الأول بالتقدم بـ3 أهداف، سجلها محمود المواس في الدقائق 29، 47، و72 وعلاء عثمان في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وظهر واضحاً فارق المستوى من البداية لصالح المنتخب السوري الذي سيطر على الشوط الأول تماماً، وبعد 7 محاولات نجح في التقدم بهدف، ولعب المنتخب السوري بطريقة 3/ 4/ 3، في حين لعب المنتخب المالديفي بطريقة 4/ 2/ 3/ 1.وفي الشوط الثاني أضاف محمود المواس الهدف الرابع من ضربة جزاء، واستطاع المنتخب السوري تأكيد تفوقه على المالديفي حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب تفوق نسور قاسيون 2/ 1.

جاءت المباراة قوية من الجانب السوري الذي سيطر على مجريات اللعب وكان فارق الخبرة والكفاءة واضحا لدى المنتخب السوري، الذي فرض نفسه تماماً على أرض الملعب، وظهر تأثر لاعبي المنتخب المالديفي بغياب عدداً من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة، كما افتقد المنتخب السوري غياب أبرز لاعبيه وهو عمر السومة، وأكمل منتخب سوريا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مؤيد العجان في الدقيقة 85 من قبل حكمنا الدولي عبدالله الجنيبي نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وتقام الجولة المقبلة من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث تلتقي جوام مع سوريا، والصين مع الفلبين . وكانت المباريات السابقة لمنتخب سوريا شهدت تحقيقه 5 انتصارات أمام الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وجوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 .

في المقابل فاز منتخب المالديف على جوام 1-0 ثم خسر أمام الصين 0-5 وأمام سوريا 1-2 وأمام الفلبين 1-2 قبل أن يعود ويفوز على جوام 3-1 .

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.