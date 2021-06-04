بنزيمة: مصلحة فرنسا فوق الجميع

كليرفونتين (أ ف ب)

يشعر كريم بنزيمة بسعادة نتيجة "التأقلم السريع جداً" والعلاقة "السهلة" مع زميله المهاجم كيليان مبابي في معسكر المنتخب الفرنسي المقام في كليرفونتان، حيث يستعد أبطال مونديال 2018 لخوض نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة المقبل، متحدثاً عن "جو" إيجابي من حوله منذ عودته إلى "الديوك" بحسب ما أفاد في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وبعدما حُرِمَ من أن يتوج بطلاً للعالم مع بلاده عام 2018، يطمح مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى التعويض هذا الصيف والفوز مع المنتخب بكأس أوروبا.

لكن الآن، الفرصة قائمة أمام ابن الـ33 عاماً لتعويض ما فاته، بعدما قرر مدرب المنتخب ديدييه ديشامب طي صفحة الماضي واستدعاء بنزيمة إلى تشكيلة كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، شارحاً موقفه بأنه "لكي نصل إلى هذا القرار، مررنا بمراحل، تقابلنا معاً وتحادثنا طويلاً"، مضيفاً: لا أريد خلق حالات خاصة، لطالما تجاهلت مصلحتي الشخصية، ومنتخب فرنسا ليس ملكي وهو فوق الجميع.

وخاض بنزيمة مباراته الأولى بعد العودة الأربعاء حين فازت فرنسا ودياً على ويلز 3-صفر. وتحدث بنزيمة عن مشاركته ضد ويلز وارتداء قميص المنتخب الوطني بعد انقطاع طويل، قائلاً إنه كان هناك "الكثير من المشاعر، فرحة العودة إلى المنتخب الفرنسي ولعب كرة القدم، العواطف تتصاعد، أنا سعيد بالدخول إلى الملعب، بشعور الرضا ولعب الكرة، خالجتني الكثير من المشاعر، سواء لعزف النشيد الوطني أو لارتدائي قميص فريق فرنسا مرة أخرى.

وعن ظهوره مرتاحاً جداً في التعامل مع زملائه في الفريق، قال: لقد مر وقت منذ أن لعبنا معاً أو بالأحرى أنا لم ألعب مع هذه المجموعة، لكني أعرف الكثير من اللاعبين وجميع الطاقم التدريبي تقريباً، لقد حدث الانسجام بسرعة كبيرة ولذلك أشعر أني بحالة جيدة.

ويعتبر مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان من أكثر الوجوه التي يعرفها بنزيمة، وقد تحدث عن التفاهم بينهما وعدم اعتراض طريق بعضهما خلال هجمات المنتخب، قائلاً: إنه يلعب لبرشلونة وأنا ألعب لريال، لدينا ما يكفي من الفنيات والرؤية لعدم «الدوس" على بعضنا، بالطبع، نحب الحصول على الكرة لكن يمكننا الذهاب في العمق أيضاً، بإمكاننا التحرك، الأهم هو ألا نكون في نفس المكان لكن أن نعترض طريق بعضنا البعض، فذلك لا.

وأضاع بنزيمة ركلة جزاء خلال مباراة الأربعاء ضد ويلز، لكن هذا أمر طبيعي لأن الجميع يهدر ركلات جزاء، هل بإمكانكم أن تجدوا لي لاعباً لا يهدر واحدة! فهذا الأمر ليس بالشيء الهام، إنها مباراة ودية، سأعمل عليها (ركلات الجزاء) أكثر، ليست مشكلة.

ورأى أن الأمر الذي يمكن اعتباره مشكلة هو "عدم خلق الفرص وعدم التسديد على المرمى"، مؤكداً أن "شعوري كان جيداً، صد حارس المرمى كل تسديداتي، لكن في النهاية فزنا 3-صفر. وعن اللعب بجانب نجم باريس سان جيرمان والمنتخب حالياً مبابي، قال بنزيمة: إنه لاعب جيد للغاية. بالنسبة لصغر سنه، بإمكانه فعل كل شيء. هؤلاء هم اللاعبون الذين أحبهم والذين يعرفون كيف يلعبون بلمسة واحدة، رشيق، سريع وفعال، لم نلعب كثيراً معاً لكن في التدريبات كل منا يبحث عن الآخر، الأمر سهل، إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم ومن المهم جداً وجوده.

وأبدى بنزيمة سعادته بالدعم الشعبي الذي ناله بعد الاستدعاء مجدداً إلى المنتخب، مضيفاً: سارت الأمور بشكل جيد للغاية. كانت ردود الفعل جيدة للغاية، أشعر بالأجواء وما يدور من حولي، إنه أمر رائع، ما يحصل يسمح لي بالتركيز كثيراً على ما أحتاج القيام به على أرض الملعب، لأن هذا هو الأمر الأهم".

ويخوض بنزيمة ورفاقه مباراة استعدادية أخرى الثلاثاء ضد بلغاريا، قبل بدء المشوار في نهائيات كأس أوروبا حيث وقع أبطال العالم في المجموعة السادسة النارية مع ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب والمجر.