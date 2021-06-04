الشراع.. يطفئ لهيب الصيف

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما ترتفع الحرارة، فلا سبيل للرياضة، لكن مع عشاق الشراع والرياضات البحرية الأمور مختلفة، فكلما حضر الصيف بدأ النشاط، ورغم سخونة الجو إلا أن الحماس يكون في قمته.

ورياضات الشراع الحديث تُعد النشاط المفضل للصغار على شواطئ أبوظبي، في ظل الدعم الكبير من مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت للشباب الواعد ولرياضتهم المفضلة من خلال تنظيم عددٍ من السباقات، وتوفير الأدوات اللازمة للإبحار وقبل كل هذا توفير التدريبات اللازمة قبل خوض أي منافسة.

وعلى كاسر الأمواج وبين الرمال، تكثر الفعاليات بين ما هو رسمي وترفيهي لكن في النهاية النتيجة واحدة.. متعة وحماس يكتم الأنفاس من خلال إثارة حاضرة في البحر وقبل ذلك في البر عند الانطلاقة.

وتتنوع فئات الشراع الحديث بين الأوبتسمت والليزر راديال والاستاندرد، ورغم أن الكثير من الشباب يعتبر هذا النشاط ترفيهياً، لكنه يُعد اللبنة الأولى لبناء ممثلي المنتخبات الوطنية في الرياضات الشراعية، حيث يتم اختيار العناصر الموهوبة لتدخل مدارس الشراع الموجودة تحت مظلة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ثم يتم إشراكهم في البطولات الرسمية المحلية، ومن ثم الخروج للتمثيل الخارجي لتكون رياضة الترفيه المكان الأمثل لاختيار ممثلي الوطن في واحدة من الألعاب المحببة للكثيرين، لاسيما أن الرياضات البحرية تجذب الكثير من أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وأجناسهم.

ويؤكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن مثل هذه السباقات تُعد كنزاً بالنسبة للمتخصصين في رياضات البحر، مشيراً إلى أن النادي يسعى دوماً لتوفير متطلبات النجاح كافة للعناصر الموهوبة من الشباب الصغار من خلال تدريبات تحت إشراف متخصصين عالميين داخل مدرسة الشراع التي أسسها النادي منذ سنوات لهذا الغرض تحديداً.

في الجول

هل تعلم أن سباقات المحامل الشراعية التراثية في الإمارات تشمل أربع فئات، هي 60 قدماً و43 قدماً و22 قدماً، بالإضافة إلى البوانيش، ويكون ضمن فريق البحارة في فئتي 43 و60 قدماً 15 بحاراً بقيادة بحار يطلق عليه نوخذة، وتتراوح قيمة جوائز هذه السباقات بين 500 ألف درهم حتى 25 مليون درهم، مثلما هو الحال في سباق دلما التاريخي؟

20000

يخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الجوائز القيمة للسباقات التي ينظمها لرياضات الشراع الحديث، بهدف تحفيز الشباب على الوجود والمشاركة، وتصل الجوائز لعشرين ألف درهم للفائز في كل فئة، كما يختار النادي الموهوبين منهم للدخول في معسكرات تدريبية خاصة من دون مقابل مادي.