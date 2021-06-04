سيرينا تضرب كولينز في باريس





باريس (رويترز)

شقت سيرينا وليامز طريقها بقوة وثقة نحو الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزها 6-4 و6-4 على مواطنتها الأميركية دانييل كولينز اليوم الجمعة.

وقدمت اللاعبة البالغ عمرها «39 عاماً» أداءً هادئاً ومتماسكاً أمام منافسة خطيرة، لتصبح الآن صاحبة التصنيف الأعلى المتبقية في الجانب الأسفل من القرعة.

وستلتقي سيرينا، الساعية لمعادلة الرقم القياسي العالمي في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى لمنافسات فردي السيدات 24 مرة، وأول ألقابها الكبرى منذ 2017، مع إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان المصنفة 21 من أجل حجر مقعد في دور الثمانية.

وشهدت المباراة ضربات قوية متبادلة بينها 40 ضربة ناجحة، خاصة في الأشواط الأولى، حيث تبادلت اللاعبتان ضربات مكثفة وقوية، إذ قررت كولينز بوضوح أن أفضل طريقة لمواجهة قوة سيرينا هي اللعب بقوة أمامها في ملعب فيليب شاترييه.

وأنقذت كولينز ثلاث نقاط لكسر الإرسال والنتيجة 1-1 رغم أنها كانت متأخرة صفر-40، لكنها واجهت متاعب مرة أخرى والنتيجة 3-3، لكن في هذه المرة ردت سيرينا بضربة بعيدة بعد كرة قصيرة خلف الشبكة من منافستها.

وبدت كولينز شجاعة مرة أخرى لتنقذ نقطة للفوز بالمجموعة والنتيجة 3-5 ، وبعدها ارتكبت سيرينا خطاً مزدوجاً في الإرسال، قبل أن تحسم المجموعة الأولى بإرسال ساحق.

وبدا أن سيرينا في طريقها لحسم المجموعة الثانية سريعاً عندما كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول، لكن كولينز المصنفة 50 انتفضت لتفوز بأربعة أشواط متتالية مع توالي أخطاء سيرينا.

وانتفضت سيرينا المتأخرة 1-4 لدرجة أنها كانت توبخ نفسها حتى بعد الفوز بالنقاط، وفجأة بدأت في استعادة قوتها مرة أخرى.

وبدا التوتر يظهر على أداء كولينز البالغ عمرها 27 عاما وخسرت إرسالها لتتعادل 4-4، قبل أن تحقق سيرينا الانتصار لتتأهل إلى دور الستة عشر في باريس للمرة 13 في مسيرتها.