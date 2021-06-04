تشيلسي يدخل مرحلة ترتيب «بيت البلوز»

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استخدامه لخيار تمديد عقد تياجو سيلفا لمدة عام واحد، ليظل المدافع البرازيلي مع الفريق لموسم ثاني، وذلك بعد ساعات من تمديد عقد الألماني توماس توخيل المدير الفني.

وانضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك سيلفا في 34 مباراة مع تشيلسي في كافة المسابقات وسجل هدفين. وقالت مارينا جرانوفسكايا المدير التنفيذي للنادي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: عندما تعاقدنا مع تياجو سيلفا في الصيف الماضي، كنا نعلم أننا نضيف لاعباً عالمياً للفريق.

وأظهر تياجو للجميع في تشيلسي جودته الهائلة طوال الموسم، وكان له تأثير ضخم داخل وخارج الملعب معنا، وأضافت: قلنا عندما وقع إننا نأمل أن يضيف تياجو كؤوسا جديدة لقائمة ألقابه، وفعل هذا من خلال نجاحنا في دوري أبطال أوروبا، كما أعلن النادي الإنجليزي عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفير جيرو لمدة عام إضافي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه قام بتفعيل تمديد عقد جيرو لعام إضافي، في أبريل من العام الجاري. وأضاف أن عقد جيرو كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية الموسم، قبل أن يتم تمديد بقاء النجم البالغ من العمر 34 عاماً في غرب العاصمة لندن إلى عام آخر، بعد تواجده في الفريق لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وأوضح النادي اللندني أن جيرو سجل 32 هدفاً للفريق منذ انتقاله إليه قادماً من الفريق الآخر في العاصمة أرسنال، كما ساهم في تتويج الفريق بثلاث بطولات، وحقق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا في عام 2018.

وحقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنتهي، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي 1 / صفر، في اللقاء الذي أقيم في مدينة بورتو البرتغالية يوم 29 من الشهر الماضي، كما أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.