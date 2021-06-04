بيريز: أخيراً فهمت سيارتي

باكو (رويترز)

سجل سيرجيو بيريز سائق رد بول، أسرع زمن في الفترة الثانية من تجارب سباق جائزة أذربيجان الكبرى اليوم الجمعة، في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متقدماً عن زميله ماكس فرستابن، بينما فشل سائقا مرسيدس في الظهور بين العشرة الأوائل.وحقق السائق المكسيكي بيريز أسرع زمن للفة في حلبة الشوارع في باكو، وقدره دقيقة واحدة و42.115 ثانية، متقدماً بفارق 0.101 ثانية عن فرستابن. وقال بيريز الذي انضم إلى رد بول الموسم الحالي: أحرزنا تقدماً جيداً للغاية، بعد موناكو حللنا الموقف بعمق وظهرنا بشكل رائع اليوم، أخيراً فهمت المزيد قليلاً عن هذه السيارة، ما أحتاجه لقيادتها". وأضاف السائق الذي صعد على منصة التتويج مرتين في باكو: من جميع النواحي، أعتقد أن اليوم أفضل تجارب لي في الموسم، يوم الجمعة الأكثر تكاملاً من حيث البيانات ومدى الراحة التي أشعر بها مع السيارة. وتصدر الهولندي فرستابين البالغ عمره 23 عاماً الفترة الأولى بزمن قدره دقيقة واحدة و43.184 ثانية. ويتفوق فرستابين بفارق أربع نقاط عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وذلك بعدما أحكم قبضته على الصدارة بفوزه في موناكو الشهر الماضي، بينما أنهى السائق البريطاني السباق في المركز السابع. وقال فرستابين: قدمنا أداء جيدا وبداية رائعة للسباق حتى الآن. السيارة في الفترة الصباحية كانت مريحة للغاية، وفي الفترة الثانية أجرينا بعض التغييرات القليلة لمعرفة ما إذا كان الوضع سيكون أفضل، لكني أعتقد أننا تأخرنا قليلاً. وحل هاميلتون بطل العالم سبع مرات، أقرب منافسي فرستابين بعد خمسة سباقات، في المركز 11 وبفارق أكثر من ثانية عن المركز الأول، حيث عانى مرة اخرى الفريق الأكثر سيطرة على الرياضة. وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، الفائز بأخر سباق في أذربيجان عام 2019، في المركز 16 وبفارق أكثر من ثانيتين عن بيريز، وحل عاشراً في فترة التجارب الأولى. وقال هاميلتون إنه قام بكافة اللفات المطلوبة بدون أي أخطاء، لكنه افتقد السرعة مثلما كان الوضع قبل أسبوعين في موناكو. وأضاف السائق البريطاني: نحن بالتأكيد نتراجع وأعتقد أن الجميع سيعكفون على البحث في البيانات في محاولة لاكتشاف كيفية التطوير، ولم أشعر بالراحة في هذه الفترة من التجارب، كنت أحاول التقدم، السيارة لم تسعفني، في بعض المناطق كان ينبغي أن تكون السيارة أسرع لكن لم يكن ذلك متاحاً، ليس من السهل أن نبتعد عن المراكز العشرة الأولى، لكنني لست أدري حقا سبب ما نحن فيه". وحل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث في فترتي التجارب. واحتل زميله شارل لوكلير، الذي حقق مركز أول المنطلقين في موناكو، المركز الثاني في التجارب الصباحية والرابع في المسائية ليبدو فيراري الفريق الأقرب لمنافسة رد بول على مركز أول المنطلقين غداً السبت. وأثبتت الحلبة صعوبتها على السائقين الذين عادوا إلى التنافس في باكو بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.