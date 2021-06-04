3 ميداليات إماراتية في «عربية الرماية»

رضا سليم (دبي)

أحرز منتخبنا الوطني للرماية 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر حالياً على ميادين نادى الصيد بالسادس من أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، وتستمر حتى يوم 12 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

وجاءت الميداليات عن طريق إبراهيم خليل صاحب ذهبية رماية البندقية 10 أمتار للناشئين، وأحرز زميله سلطان صالح الميدالية الفضية في المسابقة نفسها ، فيما فاز محمد كامل بالميدالية الذهبية لمسابقة رماية المسدس لمسافة 10 أمتار.

وتضم بعثة منتخبنا 29 لاعباً ولاعبة يشاركون في مسابقات البندقية والمسدس والأطباق و«التارجت سبرن»، ويشارك في البطولة بجانب منتخبنا كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان واليمن وليبيا ومصر.