سباق جائزة سنغافورة الكبرى يقترب من الإلغاء

برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الذي يقام هذا العام تم إلغاؤه بسبب محاذير فيروس كورونا.

وذكرت تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ومجلة «أوتو سبورت»، أن سلطات سنغافورة قررت أنه من الصعب تنظيم السباق، بينما تظل قيود السفر بسبب الوباء قائمة.

ونقلت مجلة «أوتو سبورت» تصريحات لمتحدث رسمي باسم فورمولا1 قال فيها: نواصل العمل مع كل المروجين خلال هذا الوقت الذي يكتنفه الغموض ولدينا العديد من الخيارات للتكيف إذا لزم الأمر.

وذكرت تقارير أن فورمولا1 لديها حلول بالفعل لملء مكان سباق سنغافورة، المقرر إقامته في الثالث من أكتوبر المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد. ومؤخراً، تم إلغاء السباق في كندا كما تم إلغاء سباق تركيا الذي كان بديلاً له بسبب نفس الأسباب.