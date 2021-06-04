ليبرون جيمس يفضل الترويج لفيلمه الجديد

برلين (د ب أ)

استبعد ليبرون جيمس المشاركة مع المنتخب الأميركي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو المقبلة. وشارك جيمس «36 عاماً» مع المنتخب الأميركي في ثلاث دورات أولمبية ولكنه لم يشارك في أولمبياد ريو 2016 وأشار جيمس، في وقت سابق من هذا العالم، إلى أنه يدرس اللعب مع المنتخب الأميركي في طوكيو.

ولكن، عقب خسارة فريقه ليكرز في الدور الأول من الإدوار الإقصائية أمام فينيكس صنز أمس الخميس، قال إنه بدلاً من ذلك سيقضي الأشهر المقبلة في الترويج لفيلمه الجديد «سبيس جام: نيو ليجسي» والذي من المقرر أن يعرض في يوليو.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك إمكانية للمشاركة في الأولمبياد، قال جيمس: لا، أعتقد أنني سألعب لفريق «تون» اسم الفريق الذي يلعب له في الفيلم، هذا الصيف بدلاً من الأولمبياد".

وقال :"أعتقد أن هذا ما أركز عليه، محاولة التغلب على فريق «مونستارز» أو فريق «جوون»، وأكد: لم أحظ بنجاح كبير أمام صنز، لذلك أوجه انتباهي لفريق «جوون»، هنا في يوليو، في منتصف الشهر.

وأكد: لذلك سأدع كاحلي يرتاح لمدة شهر وبعد ذلك سأستعد مع لولا، تاز، جراني، باجز وبقية الطاقم. لذلم، أتمنى أن أراك في المباراة".