منافسة قوية في انطلاقة «الإمارات الوطنية» لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو - دبي، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، وسط مشاركة مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين من مختلف الفئات والأحزمة والمراحل العمرية.

وتميزت منافسات اليوم الأول بمواجهات مثيرة ونزالات حامية ومستويات فنية راقية واكبت جميع التطلعات، وترجمت واقع هذه الرياضة التي تشهد تطوراً مستمراً ونمواً كبيراً لها داخل الدولة.

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الأول من البطولة الذي تم تخصيصه للحزامين الأبيض والأزرق، تألق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحلق بالمركز الأول برصيد 37.500 نقطة، وحل نادي العين للجو جيتسو في مركز الوصيف برصيد 16.300 نقطة، ثم أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث برصيد 14.400 نقطة، وذلك بمشاركة عددٍ كبير من النجوم والنجمات من مختلف دول العالم.

وتدخل البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يعزز من أهميتها ومكانتها بالنسبة للمحترفين.

ووجه مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة والمعتمدة في البرتوكول الصحي للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم، وهو ما يمثل الأولوية القصوى لدى لاتحاد.

وأكد المنهالي أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بدبي منتج فريد يثري أجندة الاتحاد، ويفسح المجال أمام بروز مجموعة من المواهب الصاعدة، والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، بشكل ينعكس على المستوى العام للاعبي ولاعبات الإمارات.

وأوضح المنهالي أن أجندة الاتحاد غنية بفعالياتها وبطولاتها التي تقام على مدار العام، ما يساهم في أن يتمتع اللاعبون واللاعبات بكامل الجاهزية المطلوبة لخوض الاستحقاقات القادمة.

ومن جهته، قال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي للمحترفين، إن البطولة ثمرة للرؤية المشتركة والتعاون البناء الذي يجمع بين الرابطة والاتحاد، مشيراً إلى أن شهر يوليو القادم سيكون موعداً لإحدى بطولات رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين المهمة على صعيد القارة التي تمنح المشاركين فيها فرصة الحصول على 1400 نقطة تصنيفية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وتوجه البحري بالشكر اللاعبين والأندية على التزامهم جميعاً بتطبيق البروتوكول الصحي بأعلى درجة من الدقة، متوقعاً أن تكون المنافسة أقوى في اليوم الختامي في الأحزمة من البنفسجي إلى البني والأسود.

وفي تعليقه على البطولة، قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين، إن خطط اتحاد الجو جيتسو تهدف بشكل أساسي إلى تطوير مستوى اللاعبين لأنهم يشكلون نواة هذه الرياضة، وإن العام الماضي وما تخلله من توقف بسبب الظروف الصحية التي ألّمت بالعالم، أثّرت كثيراً على الجاهزية البدنية للاعبين، وهذا يفسر حرص الاتحاد على تنظيم أكبر عدد من البطولات خلال العام الجاري لمساعدة اللاعبين على العودة السريعة إلى مستوياتهم المعهودة.