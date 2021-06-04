«نمران 211» بطل «القفال اللؤلؤي»

دبي (الاتحاد)

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توج الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي بطلاً للنسخة الثلاثين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه بنجاح يوم أمس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

وظفر «نمران 211» باللقب الكبير في عام اليوبيل اللؤلؤي ليحقق طاقمه الناموس للمرة الأولى في سجلات السباق العريق ليصبح البطل رقم 18 ليواصل طاقمها تحقيق النجاح تلو النجاح ليكون الختام مسكاً مع أغلى البطولات سباق القفال في الدورة الثلاثين حيث كان أول الوصلين إلى خط النهاية قبالة عين دبي) بعد عطاء وافر طوال مراحل السباق التي امتدت 53 ميلاً بحرياً (85,5 كلم).

وحلق بالمركز الثاني في السباق الكبير حامل اللقب في الموسم الماضي طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش، والذي كان قاب قوسين أو أدني من تكرار إنجازه عام 2019 لكن منافسه في الرمق الأخير طاقم السفينة نمران 211 كان الأقرب إلى خط النهاية وظفر بالناموس الغالي.

ونجح طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري من الفوز بالمركز الثالث في الترتيب العام لسباق القفال الثلاثين حيث كان منافسا بارزاً منذ البداية، مروراً بجميع مراحل السباق. وذهب المركز الرابع في السباق الكبير إلى طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي والتي ظهرت كأحد المنافسين الكبار في المنافسة منذ الانطلاقة.

كما حقق طاقم السفينة زلزال 20 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي المركز الخامس. وحققت «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي المركز السادس، وحل في المركز السابع السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي، ونال المركز الثامن طاقم السفينة «الوصف 87» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش، تبعها في المركز التاسع طاقم السفينة إعمار 89 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة سالم علي سالم العديدي، بينما احتل طاقم السفينة برق 183 لمالكها النوخذة جابر الحمادي المركز العاشر.