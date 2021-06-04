بايرن ميونيخ يربط «الرحالة الأفريقي»

برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة، تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينج لمدة عامين حتى 2023.

وانتقل تشوبو موتينج إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى يونيو المقبل، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل تشوبو موتينج على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروباج بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جيرمان في ربع النهائي، عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائباً بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونيخ الإقصاء.

وقال تشوبو موتينج في تصريح نشره النادي البافاري: أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق، مضيفاً: أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي.

وفقد بايرن ميونيخ أيضاً لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا من الدور الثاني بخسارته أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية. وأحرز تشوبو موتينج لقب الدوري الألماني ومونديال الأندية مع بايرن ميونيخ.

وبدأ تشوبو موتينج مشواره الكروي مع هامبورج الألماني عام 2007 وأمضى عشرة مواسم في البوندسليجا مع نورمبرج على سبيل الإعارة، وماينز وشالكه قبل الانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي (2017-2018) ومنه إلى باريس سان جيرمان صيف 2018 وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي عامي 2019 و2020 وكأس فرنسا 2020 وكأس الرابطة الفرنسية في العام ذاته.