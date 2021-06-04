علي مبخوت: لقب «هداف التصفيات» لا يشغلني

دبي (الاتحاد)

أكد علي مبخوت، هداف منتخبنا الوطني، أن الفوز الكبير الذي تحقق على منتخب ماليزيا يُعّد مهماً جداً في رحلة المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأكد الهداف مبخوت خلال المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة أن حصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة تتويج لجهود كل زملائه اللاعبين الذين قدموا مستوى فنياً عالياً جداً، وسيطروا على مجريات المباراة في أغلب أوقاتها، مشيراً إلى أن المهم هو تحقيق الفوز بأي ثمن وعدم التفريط بأي نقطة مهما حصل الأمر، خاصة أن الأمور باتت بأيدينا، ويجب علينا أن نخدم أنفسنا ولا نلتفت لنتائج المنتخبات الأخرى.

وعن مسألة منافسته على لقب هداف التصفيات، أكد مبخوت أن الأهم لديه هو مساعدة «الأبيض» على تحقيق الفوز في جميع المباريات، سواء الودية أو الرسمية وعدم الالتفات للألقاب الشخصية التي لا تشغله، مشيداً بالدور الذي يلعبه الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك في تهيئة الأجواء المناسبة وتحضير اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية والنفسية لخوض المباريات.

وأشاد مبخوت بالدور الفعال للجماهير الإماراتية التي حضرت وساندت المنتخب، مطالباً بحضور عدد أكبر خلال المباريات المقبلة.