«أليانز أرينا» يتزين لاستقبال جماهير «المانشافت»

ميونيخ (أ ف ب)

منحت السلطات البافارية الجمعة الضوء الأخضر لحضور 14 ألف متفرج في المباراة الواحدة على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، خلال نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبل.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية ماركوس سودر: بافاريا في حالة أفضل، والحالة الطبيعية تعود مع بروتوكول صحي صارم، واختبارات وأقنعة، سيكون الملعب ممتلئاً بنسبة 20%، أو حوالي 14 ألف متفرج يساندون المنتخب في مبارياته.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البافارية المباريات الثلاث لألمانيا في الدور الأول ضد فرنسا في 15 يونيو والبرتغال في 19 منه والمجر في 23 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي مقررة في الثاني من يوليو.

وستكون مباراة ألمانيا وفرنسا هي الأولى التي ترحب بالجماهير في ميونيخ منذ فرض اللعب خلف أبواب موصدة في مارس 2020، حيث لم يلعب أبداً بايرن ميونيخ أمام أنصاره منذ ذلك الحين.

ولم تلتزم بافاريا ولا مدينة ميونيخ حتى اليوم باستقبال الجماهير في كأس أوروبا، رغم مطالب الاتحاد الأوروبي للعبة «ىويفا» بعدم تنظيم أي مباراة في البطولة في ملعب فارغ.