بمساعدة «المارشال».. جماهير الإمارات تتألق على المدرجات

دبي (الاتحاد)

شهدت مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره المنتخب الماليزي حضوراً لافتاً للجماهير الإماراتية، التي حضرت إلى مدرجات استاد زعبيل وساندت اللاعبين طوال ال 90 دقيقة وتفاعلت مع مجريات المباراة، ورددت السلام الوطني والأهازيج الخاصة بالمنتخب حامله معها الأعلام والشالات ورسمت لوحة جميلة جداً في المدرجات.

والتزمت الجماهير الحاضرة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول الصحي، منها إبراز حالة الفحص عبر تطبيق الحصن، ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي وعدم مغادرة المقاعد، وهو الأمر الذي عكس وعي جماهيرنا التي أسهمت في تحقيق الفوز على المنتخب الماليزي.

ولعب فريق عمل المتطوعين «المارشال الإماراتي» دوراً مهماً وكبيراً في عملية تنظيم دخول الجماهير إلى المدرجات، بدء من وصولهم إلى الملعب حتى جلوسهم على مقاعدهم المخصصة من خلال حمل اللوحات الإرشادية والرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم، وكذلك المساهمة في تقديم وجبات ومياه صحية قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتوفيرها لهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.

وكانت مباراة منتخبنا مع ماليزيا أمس قد شهدت اهتماماً وتفاعلاً كبيراً في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، وطالبوا بحضور أكثر للمباريات المقبلة من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

الجدير بالذكر أن تذاكر مباريات المجموعة السابعة متوفرة عبر موقع «بلاتينيوم ليست»، وبإمكان الجماهير حجز مقاعدها إلكترونياً بكل سلاسة.