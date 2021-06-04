سعيد مبارك: سلة «الفرسان» جاهزة للتحدي «الألماني»!

علي معالي (دبي)

أكد سعيد مبارك لاعب شباب الأهلي لكرة السلة أن النسخة الخليجية رقم 40 تعتبر تحدياً كبيراً في الوقت الراهن، وأن البطولة التي تنطلق يوم 18 من الشهر الجاري فرصة جديدة لكي تؤكد الأندية الإماراتية سيطرتها على اللعبة، خاصة وأن البطولات الـ5 الأخيرة كانت من نصيب شباب الأهلي والشارقة بواقع 3 بطولات للأول و2 للثاني، مشيراً إلى أنه في حال فوز شباب الأهلي باللقب ستكون النسخة الخليجية الثامنة لأنديتنا بعد فوز الوحدة والشباب بها من قبل.

وقال سعيد مبارك: التحدي الأكبر لنا سيكون في مواجهة فريق الكويت الكويتي الذي يقود تدريبه الألماني بيتر شورمز، الذي حقق معنا من قبل 3 بطولات خليجية إضافة إلى عدد كبير من البطولات المحلية، وبالتالي سيكون على علم كبير بطريقة لعبنا، وبالتالي علينا كلاعبين أن نثبت كفاءتنا العالية مع وجود المدرب المصري أحمد عمر على رأس الجهاز الفني في الوقت الراهن.

وأضاف: بيتر شورمز يعرف عن فريقنا الكثير، ولكن قدرتنا كلاعبين وطموحنا في البطولة سيكون دافعاً كبيرا لأن نقدم نسخة استثنائية خاصة وأن الفرق الأربعة الأخرى المشاركة مستوياتها قوية للغاية، سواء الأهلي البحريني والكويت الكويتي والنصر السعودي والشمال القطري، وأن الفرسان لديهم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب في نفس الوقت.

وقال سعيد مبارك: في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية تبذل إدارة النادي جهداً كبيراً لكي نستعد بالشكل القوي لهذه النسخة، ونستعيد اللقب الخليجي ونحقق اللقب الرابع في مشوارنا، وتم توفير بطولة ودية مناسبة للغاية تقام منافساتها على صالة نادي الوصل بوجود أندية قوية مثل الجيش السوري وهوبس اللبناني، خلال الفترة من 9 حتى 13 من الشهر الجاري.

من جانب آخر اكتملت خطوط فريق شباب الأهلي تماماً مع دخول الثنائي الأجنبي للتدريبات وهما براندون وتايلور، مع وجود كافة اللاعبين المواطنين، والتدريب في بعض الأيام على فترتين، ودخول الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل انطلاق المباريات الرسمية.