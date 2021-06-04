ميسي في قائمة السكن الاجتماعي بالجزائر!





مراد المصري (دبي)

أثار ظهور اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قوائم الحاصلين على سكن ضمن برنامج الدعم الاجتماعي من الحكومة الجزائرية، حالة كبيرة من الاستغراب والاستهجان داخل البلاد. وظهر اسم ليونيل ميسي ضمن قوائم محلية تخص المواطنين الجزائريين المؤهلين للحصول على سكن، ضمن برنامج الدعم الاجتماعي ببلدية دالي إبراهيم في العاصمة، حيث ظهر مرفقاً ببيانات أنه من مواليد سنة 1980 بولاية عين الدفلى، وأنه من بين 2543 اسماً مؤهلاً للحصول على سكن في البلدية الواقعة غرب العاصمة الجزائرية. ظهور اسم ميسي أثار استغراباً كبيراً واستياءً بين أوساط المتقدمين للحصول على طلبات السكن الاجتماعية، مع وصفها أنها طريقة لإخفاء اسم الشخص الأصلي في ضوء خطوات الشفافية الحالية التي تتطلب نشر الأسماء إلكترونياً. وعلقت بلدية دالي إبراهيم الجزائرية على الأمر في بيان، موضحة أن القوائم التي نشرت على صفحتها في فيسبوك تحمل أسماء مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، في إشارة لظهور اسم ميسي. لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم ميسي وأسماء نجوم آخرين في هذه القوائم منها رونالدو أيضاً، وسط مطالبات بالدقة والكشف بطريقة أفضل عن مستحقي هذا الدعم الحكومي السكني. ميسي يعيش في برشلونة في منزل قام بتصميمه على شكل كرة قدم، وبلغت تكلفة إنشائه 7 ملايين يورو، علماً أن قيمة ثروته الشخصية تقدر بنحو 400 مليون يورو بالحد الأدنى.