«أفيال الحرب» تترنح قبل موقعة «الاثنين»!

معتصم عبدالله (دبي)

سقط منتخب تايلاند في فخ التعادل أمام نظيره منتخب إندونيسيا 2-2 على ستاد آل مكتوم بدبي ضمن الجولة السابعة السابعة في المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها «أفيال الحرب»، في تحقيق الفوز في مشوار التصفيات بالخسارة أمام ماليزيا 1-2 والتعادل مع فيتنام 0-0، قبل تعادله 2-2 مع إندونيسيا، على عكس البداية الإيجابية التي شهدت تعادله مع فيتنام 0-0 وفوزه على إندونيسيا 3-0 وعلى الإمارات 2-1.

ويستعد «أفيال الحرب» المترنح، مساء الاثنين لمواجهة الإمارات على ستاد «زعبيل» بنادي الوصل، فيما يلتقي فيتنام وإندونيسيا على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في الجولة ذاتها. ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من الإمارات التي لعبت خمس مباريات وتايلاند وماليزيا اللتين لعبتا ست مباريات، في حين حصلت إندونيسيا على النقطة الأولى.

ورأى الياباني أكيرا نيشينو مدرب منتخب تايلاند، أن الحسابات أضحت صعبة في المجموعة، مؤكداً التمسك بالحظوظ في بقية المشوار، وقال: بذلنا كل ما لدينا في المباراة أمام إندونيسيا لتحقيق الفوز ولم ننجح.

وحول المواجهة المرتقبة أمام الإمارات المنتشي بالفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، أوضح: علمت بتفوق الإمارات على ماليزيا، ولكن تركيزي الأساسي ينصب حالياً على تحضير فريقي.

في المقابل، هنأ شين تاي يونج المدرب الكوري الجنوبي لمنتخب إندونيسيا، لاعبيه على ما قدموه خلال مباراة تايلاند وحصد النقطة الأولى في مشوار التصفيات بالتعادل الإيجابي 2-2، وأوضح: باستثناء إيفان ديماس قائد المنتخب، خاض بقية اللاعبين المواجهة في ظل غياب خبرة المباريات الدولية، وأعتقد أنهم يستحقون التهنئة على ما قدموه في المباراة، لافتاً إلى أن توقف المنافسات أثر على انطلاقة مشوار المنتخب في التصفيات.

وحول المواجهة المرتقبة أمام فيتنام «المتصدر» الاثنين المقبل، والتي تجمعه بمواطنه بارك هانج سيو مدرب منتخب فيتنام والذي حرص بجانب لاعبيه على التواجد في ستاد آل مكتوم لمتابعة مباراة إندونيسيا وتايلاند، قال: علمت بتواجد بارك هانج في الملعب لرصد المباراة وهو أمر طبيعي، ولكننا في المقابل نثق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتنام إذا ظهرنا بنفس مستوى المباراة الأخيرة.