ليكرز يستيقظ من حلم فقاعة أورلاندو على كابوس صنز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أقصي حامل اللقب لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس من الدور الأول للمراحل الإقصائية «بلاي أوف» في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بعد خسارته أمام ضيفه فينيكس صنز 110-113، الرابعة له في سلسلة المواجهات بينهما، ولحق دنفر ناجتس بركب المتأهلين بفوزه على مضيفه 126-115.

وكان ديفين بوكر رجل المباراة بتسجيله 47 نقطة لصنز، فيما كان "الملك" جيمس ليكرز الأفضل في صفوف ليكرز برصيد 29 نقطة، لكن حامل لقب الموسم الماضي لم يستطع تعويض فارق الـ22 نقطة في الربع الأول، وخسر مباراته الرابعة في مقابل انتصارين في سلسلة مواجهات ربع نهائي المنطقة الغربية.

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ الدوري التي يخرج فيها حامل لقب في هذه المرحلة خلال الموسم التالي، ورابع فريق يحقق هذا الرقم السلبي إذ سبقه إليها سان أنتونيو سبيرز «2000 و2015» وميامي هيت «2007»، ودالاس مافريكس «2012».

وقال بوكر بعد المباراة: لأكون صريحاً، هذه هي الطريقة التي أردناها. وأضاف: كنا نعلم أننا لن نصل إلى حيث نريد دون المرور بهم، وحدث ذلك في الدور الأول، لقد كانت مواجهة صعبة على طول الطريق، بمجرد أن تقدموا علينا 2-1، كان علينا إعادة تنظيم صفوفنا والقيام بكل شيء بالشكل الصحيح، ودخلنا وكافحنا.

وجيمس الذي فاز بلقبه الرابع في الدوري، حينما قاد ليكرز للانتصار في فقاعة أورلاندو الصحية الموسم الماضي، لم يخسر من قبل في الدور الأول من المباريات الإقصائية في 14 مشاركة سابقة. ومن الواضح أن ليكرز تأثر بغياب نجمه الآخر أنتوني ديفيز، الذي تقررت مشاركته في المباراة في اللحظات الأخيرة، بعد غيابه عن الملاعب منذ الشوط الثاني للمباراة الرابعة بسبب إجهاد في عضلة الفخذ.

لكن الإصابة كانت واضحة في المباراة، ولم يكمل 6 دقائق منها دون تسجيل أي نقطة، لينتزع صنز التقدم بفارق 22 نقطة في الربع الأول.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوجل عن ديفيز: إنه محارب. كان صعباً عليه التحرك. لقد فعلنا كل ما في وسعنا من وجهة نظر علاجية لتخفيف الأمر، وكنا نأمل أن يساعده بعض الأدرينالين في المباراة، لكنه بالتأكيد لم يكن يتحرك بشكل جيد على الإطلاق لبدء المباراة.

من جهته، قال ديفيز: أردت أن أفعل ما بوسعي. لم أشعر أبداً بالرضا، لكن الطبيعة التنافسية بداخلي أرادت الخروج ومساعدة الفريق بأفضل ما أستطيع، لكن جسدي لم يساعدني على ذلك. وأكد ديفيز وجيمس أن سلسلة الإصابات إلى جانب الغيابات بسبب بروتوكولات كوفيد-19 الصحية في الدوري، حالت دون أن يتمكن أبطال الموسم الماضي من فرض إمكانياتهم والدفاع عن اللقب.

واعتبر جيمس أنه من الواضح أننا فشلنا في تحقيق هدفنا، لكننا حاولنا أن نفعل كل ما في وسعنا لنكون بأفضل ما يمكن. وسجل بوكر ثماني من تسع محاولات في الربع الأول، بينها ست ثلاثيات. وتقدم صنز 36-14 في الربع الأول، ليصعب المهمة على ليكرز.

وفاز صنز بثلاث مباريات متتالية للوصول إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ العام 2010، عندما سقط أمام ليكرز نفسه في نهائي المنطقة الغربية في آخر ظهور له في الملحق. وقال بوكر: كنت أعمل طوال حياتي من أجل هذه اللحظة، لذا لم يكن هذا هو الوقت للتخلي عنها".

وأضاف: ساعات طويلة من التضحية بالكثير في الحياة من أجل هذه اللعبة. لذلك أردت الرهان بكل شيء الليلة". وضرب صنز موعداً في الدور المقبل مع دنفر ناجتس الذي أطاح ببورتلاند ترايل بلايزرز، عندما حسم المباراة السادسة بينهما في صالحه 126-115. وسجل الصربي نيكولا يوكيتش 36 نقطة لناجتس إلى جانب 8 متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأحرز مايكل بورتر جونيور 22 نقطة من نقاطه الـ26 في الربع الأول، وأضاف مونتي موريس 22 نقطة بعد دخوله بديلاً. وسجل يوكيتش 20 نقطة في الربع الثالث ساهمت في الانتصار.

وقال الصربي بعد المباراة: سجلنا بعض النقاط في أوقات حاسمة، كان جهداً جماعياً. وانتزع ترايل بلايزرز تقدماً بفارق 14 نقطة في وقت مبكر من الربع الثالث، لكن ناجتس انتفض في نهايته بتسجيله 14 نقطة مقابل 4 لمضيفه مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط (98-101)، ثم بدأ الشوط الرابع 8-2 لينتزع التقدم ويحافظ عليه حتى أنهاه في صالحه بفارق 14 نقطة (28-14) وبالتالي المباراة بفارق 11 نقطة.

واعتبر يوكيتش أن لا أحد يستطيع استئصال روحنا القتالية. نلعب ونقاتل. هذا ما نفعله. لن نستسلم أبداً.

وسجل داميان ليلارد 28 نقطة لصالح بلايزرز إلى جانب 13 تمريرة حاسمة، وأضاف سي جيه ماكولوم 21 نقطة، ونورمان باول 17 نقطة، وكارميلو أنتوني 14 نقطة.