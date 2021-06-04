خيول الإمارات تواجه التحديات في أميركا وبريطانيا

محمد حسن (دبي)

يخوض المهر «أسنشيال كوالتي» لجودلفين مواجهة قوية خلال الجولة الختامية للتاج الثلاثي الأميركي، بيلمونت ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2400 متر الذي يقام اليوم بمضمار بيلمونت بارك.

ويسعى «أسنشيال كوالتي» بقيادة لويز سيز وإشراف براد كوكس، لتأكيد الجدارة بعد خسارته للمرة الأولى في سباق كنتاكي ديربي في شيرشل داونز في الأول من مايو الماضي، حيث تعرض لاصطدام بعد خروجه من بوابة الانطلاق، واضطر للركض في مسار بعيد قبل أن يستجمع قواه متقدماً من الخلف لشغل المركز الرابع.

وسبق للجواد أن حقق خمسة انتصارات رائعة متضمنة فوزين بالفئة الأولى بسباق «بريدرز فيوتشرتي»، و«بريدرز كب جوفنايل»، خلال موسم متميز شهد تتويجه بلقب بطل خيول السنتين.

ويشارك في السباق ثمانية خيول من أبرزها «رمباور» الفائز بسباق «بريكنيس ستيكس» للفئة الأولى ثاني أضلاع التاج الثلاثي الأميركي، بقيادة جون فيلاسكويز وإشراف مايكل مكارثي.

وهناك «هوت رود شارلي»، و«روك يور وورلد». وفي السباقات الأخرى ضمن الحفل، تتأهب مهرتا جودلفين «سمر رومانس» و«الثقة» لتعزيز نسبة نجاح المدرب شارلي أبلبي في سباقات أميركا الشمالية ضمن مسعى كل منهما لتحقيق أول فوز بسباقات الفئة الأولى عبر سباق «جست أجيم ستيكس» للفئة الأولى على مسافة الميل على الأرضية العشبية.

من ناحية أخرى تخوض ستة خيول إماراتية مواجهة صعبة اليوم للمنافسة على لقب النسخة الـ241 من سباق «الديربي» الإنجليزي لمسافة 2400 متر الذي يقام اليوم بمضمار «إبسوم» العريق وتبلغ قيمة جوائزه المالية مليون و125 ألف جنيه استرليني.

ويدفع مدرب جودلفين شارلي أبلبي بثلاثة خيول يقودها المهر غير المهزوم «هريكين لين» الفائز في دانتي ستيكس، بقيادة وليام بلوك، بجانب «رولر»، الذي سيقوده جيمس دويل، و«أداير» بقيادة آدم كيربي. ومن خيول الإمارات المتحدية «محافظ» لشادويل، و«ثيرد ريلم» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، و«يوث سبريت» لأحمد الشيخ، بجانب 17 من أفضل الخيل الأوروبية.

ويخوض «محافظ» بإشراف المدرب هجاس وقيادة جيمي كرولي، السباق بعد تحقيقه ثلاثية منذ بداية العام وتصنيف 111 عقب الفوز في سباق نيوماركت ستيكس الشهر الماضي، بينما فاز «ثيرد ريلم» بإشراف روجر فاريان في سباقين من أصل ثلاث مشاركات على مسافات مختلفة، كما تألق في السباق التحضيري للديربي (ليستد) في لينجفيلد الشهر الماضي.

وتواجه خيول الإمارات تحدي حقيقي في ظل وجود «بولشوي باليه»، بإشراف المدرب الفائز في آخر نسختين من «الديربي إيدان أوبراين«، وحقق المهر المنحدر من نسل «جاليليو» فوزين بالفئة الثالثة في مضمار ليبردستاون منذ بداية العام الجاري وهما باليساكس ستيكس وديربي ترايال ستيكس، كما يدفع أوبراين بأربع خيول أخرى من ضمنها «فان جوخ».