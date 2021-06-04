«رجل المزرعة والسينما» يطارد الإنجاز التاريخي مع الريال!

مدريد (الاتحاد)

أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافة زين الدين زيدان في منصب المدير الفني، ليعود صاحب الـ 61 عاماً إلى النادي الذي سبق أن دربه، وحقق معه النجاح بين عامي 2013 و 2015، وتحديداً بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة بعد طول انتظار، وهو الذي يعتبر أحد أعظم المدربين على مر العصور، وهذه بعض الأمور التي قد لا يعرفها الجميع عنه.

اعتزل أنشيلوتي في عام 1992، لذلك لا يتذكر جميع مشجعي كرة القدم رؤيته يلعب سابقاً، لكن من عاصره يدرك أنه كان لاعباً خالداً في الذاكرة كأحد أفضل لاعبي خط الوسط بين أبناء جيله، حيث كان جزء من تشكيلة آي سي ميلان بقيادة المدرب الأسطورة أريجو ساكي، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع «الروسونيري» في عامين متتاليين في 1989 و1990.

ولد أنشيلوتي في ريجيولو، وهي بلدة تقع على مسافة متساوية بين بارما وبولونيا، وقضى طفولته في مزرعة، وساعد عائلته على العمل في الحقول، حيث أنتجوا جبن بارميزان وكان كارلو يساعد في حلب الأبقار، وهي مسؤولية قال إنها منذ ذلك الحين علمته قيمة التحلي بالصبر.

وصل كارلو إلى الشاشة الكبيرة مستمتعاً بدور عالم في فيلم «ستار تريك» في عام 2016، عندما كان في فانكوفر في زيارة لموقع التصوير، فقد تحدث إلى المخرج جاستن لين وحصل على دور العالم، وقال: لعبت دور عالم عليه أن يفحص كائناً فضائياً، كان الأمر جيداً، تخيلت أن كريستيانو رونالدو أمامي!.

تنقل أنشيلوتي خلال مسيرته في أرجاء أوروبا، محققاً الفوز بلقب الدوري في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا وألمانيا، لكن لحد الآن على الرغم من ذلك، ما زال ينقص جعبته لقب الدوري الإسباني، فقد حصد أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللقب خلال فترته الأولى في ريال مدريد، وفي هذا الموسم سيتطلع لصناعة المزيد من التاريخ بأن يصبح أول مدرب يحقق لقب الدوري في جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

هذه هي الفترة الثانية التي سيتولى فيها أنشيلوتي قيادة ريال مدريد، وهو بالفعل عمل عن قرب مع لاعبين مثل: فاران، كروس، كاسيميرو، إيسكو، مودريتش ومارتن أوديجارد، حيث كان من منح النرويجي الشاب المجال لخوض أول مبارياته مع الفريق بسن الـ 16، كما لا تنسوا، أنه قريب من النجم الجديد دافيد ألابا، حيث عمل مع الدولي النمساوي في بايرن ميونيخ.