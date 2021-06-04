ستانلي على خط العودة إلى عجمان

رضا سليم (دبي)

بات النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم القادسية السعودي من اللاعبين الذين تم طرحهم على إدارة نادي عجمان من قبل وكلاء اللاعبين ليدخل على خط «البرتقالي»، الذي يسعى لدعم صفوفه بصفقات جديدة في الموسم المقبل بعدما انتهت عقود جميع اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة الصربي جوران المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي عن مجموعة جديدة من اللاعبين ولازالت صفقات الأجانب في مرحلة المفاوضات ولم يتم حسم أية صفقة حتى الآن، خاصة أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع عدد من اللاعبين أبرزهم التونسي فراس بالعربي لاعب الفجيرة.

كان ستانلي قد سبق له اللعب مع عجمان موسم 2018-2019 قادما من القادسية السعودي على سبيل الإعارة، ولعب مع البرتقالي 2068 دقيقة في 25 مباراة وسجل 7 أهداف، وهي أعلى نسبة تهديف عن بقية الفرق الأخرى حيث سجل مع القادسية هذا الموسم 4 أهداف في 28 مباراة وفي موسم 2017-2018 مع نفس الفريق سجل 4 أهداف في 22 مباراة.

وسبق له اللعب لنادي الزمالك المصري وسجل 6 أهداف وكان تألقه مع وادي دجلة المصري، حيث سجل في موسمه الأول 16 هدفاً وفي موسمه الثاني 11 هدفاً، والمثير أن عدد من وكلاء اللاعبين عرض ستانلي على إدارة نادي الزمالك للعب مع الفريق مجدداً.

وبدأ ستانلي مسيرته في بلاده نيجيريا مع فريق بيلسا ثم انضم إلى هيرتلاند، ومنها احترف في إسبانيا مع أتلتيكو بالياريس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ثم انضم إلى سليما واندرارز المالطي، وبعدها انضم إلى نادي وادي دجلة بالدوري المصري، ومنه إلى الزمالك، ثم إلى القادسية السعودي لذي لعب في صفوفه موسم قبل أن تتم إعارته إلى عجمان لمدة موسم، ليعود مجددًا إلى القادسية.