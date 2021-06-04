نجم الوصل الجديد.. «تكريم الـ100»

مراد المصري (دبي)

قام نادي كورنثيانز البرازيلي بتكريم لاعبه راميرو بدرع ذهبي وقميص احتفالاً بوصوله إلى 100 مباراة بقميص الفريق، وذلك ضمن المبادرات الوداعية التي يقوم بها النادي للاعبه الذي سيحزم حقائبه للانضمام إلى صفوف الوصل بداية من مطلع يوليو المقبل.

وتلقى راميرو هذا التكريم في غرفة خلع الملابس في ملعب نيو كويميكا أربنا قبل المباراة ضد أتلتيكو-جو في كأس البرازيل، بحضور دويليو مونتيرو رئيس النادي وزملائه في الفريق من لاعبين وجهازين فني وإداري، حيث يحظى اللاعب باحترام وتقدير كبير، سواء داخل النادي أو حتى على مستوى الجماهير التي تفهمت قراره بالانضمام إلى «الإمبراطور» لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بالنظر للجهود الكبيرة التي ساهم فيها مع النادي البرازيلي الذي يمتد عقده الحالي معه حتى ديسمبر 2022.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 28 سنة أغلب فترات مسيرته في صفوف جريميو بين عامي 2013 و2018، قبل أن ينضم إلى كورنثيانز في عام 2019، ويعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط من أصحاب المهام الدفاعية في الدوري البرازيلي.

ورغم عدم إعلان كورنثيانز رحيل راميرو إلى الوصل، فإن الخبر أصبح بمثابة السر المعلن، حيث تعرفه جميع وسائل الإعلام والجماهير مع بدء العد التنازلي لسفره إلى دبي خلال الفترة المقبلة.