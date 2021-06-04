مبخوت يتخطى ميسي في سباق «الهدافين الدوليين»!

رضا سليم (دبي)

دخل علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني سباق الهدافين في المباريات الدولية، بعدما سجل هدفين في مرمى منتخب ماليزيا، منحاه الفرصة لتخطي ميسي قائد منتخب الأرجنتين بفارق هدف، بينما ينافس رونالدو قائد البرتغال على الصدارة، حيث احتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين في العالم.

وحقق علي مبخوت إنجازاً جديداً في مسيرته بعدما دخل في سباق الهدافين الدوليين في العالم، حيث سجل هدفين في مرمى ماليزيا والتي انتهت برباعية نظيفة لـ«الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وحل مبخوت في المركز الثاني برصيد 73 هدفاً في 89 مباراة بعد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، والذي يتحفظ بصدارة الهدافين الدوليين الحاليين برصيد 103 أهداف. وتخطى مبخوت ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، والذي رفع رصيده إلى 72 هدفاً بعد الهدف الذي سجله في مرمى تشيلي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمس وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

كان الهداف التاريخي للكرة الإماراتية قد نجح في تعديل وضعه مرتين في قائمة الهدافين الدوليين، حيث أحرز الهدف الأول للمنتخب ورفع رصيده إلى 72 هدفاً بعد 19 دقيقة من بداية المباراة، وهو الهدف الذي عادل به رقم السعودي ماجد عبدالله والهندي سونيل تشيتري بنفس الرصيد.

كما تقدم مبخوت لوصافة الهدافين في التصفيات برصيد 7 أهداف بعد الياباني أوساكو يويا ومواطنه تاكمومي مينامينو، ولكل منهما برصيد 8 أهداف وعادل رقم السوري عمر السومة. وسجل مبخوت رقماً جديداً بالهدف الثاني له في مرمى ماليزيا بعد دخل في مقدمة الهدافين في التصفيات ويتساوى مبخوت مع الياباني أوساكو يويا ومواطنه تاكمومي مينامينو في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

واحتل مبخوت المركز العاشر في قائمة الهدافين الدوليين على مر التاريخ بفارق 4 أهداف عن البرازيلي بيليه و30 هدفا عن كريستيانو رونالدو هداف أوروبا التاريخي والوصيف في قائمة يتصدرها علي دائي ب109 أهداف. ويأتي الماليزي مختار دهاري في المركز الثالث برصيد 89 هدفاً ثم المجري بوشكاش «84 هدفاً» والزامبي جودفري تشيتالو «79 هدفاً» والعراقي حسين سعيد «78 هدفاً» وبيليه «77 هدفاً» والياباني كونيشيجي كاماموتو «75 هدفاً» والكويتي بشار عبدالله «75 هدفاً» والعاشر مبخوت «73هدفاً».

وتبدو فرصة مبخوت «30 عاماً» كبيرة في الوصول إلى قمة الهدافين التاريخيين من خلال مشاركاته مع منتخب الإمارات في كل المشاركات الدولية حيث سيكون رونالدو «36 عاماً» العقبة الوحيدة أمامه لتحقيق اللقب.

يذكر أن مبخوت يحتفظ بلقب أسرع هدف في نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا، بعدما سجل في مرمى البحرين بعد مرور 14 ثانية من انطلاقة المباراة ليتجاوز الصيني يوشين شيي صاحب أسرع هدف في نهائيات آسيا 1992 بمرمى اليابان بعد 20 ثانية.

وأحرز مبخوت مهاجم الجزيرة لقب هداف الدوري للموسم الحالي منفرداً بـ25هدفاً، وهي المرة الثانية التي يحصد فيها علي مبخوت لقب الهداف بعد موسم 2016-2017 الذي احتل فيه الصدارة بـ 33 هدفاً ليُصبح أول لاعب مواطن يتصدر قائمة الهدافين.