الدرعي يهنئ فايزر بإعادة انتخابه رئيساً لـ «دولي الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بإعادة انتخابه لدورة قادمة تستمر حتى عام 2025، بجانب أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تجديد الثقة في عضويتهم أمس الأول خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم للجودو.

ووافقت الجمعية العمومية على التقرير المالي الضافي الذي قدمه ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي الأمين العام لاتحاد الجودو الإماراتي عن العامين الماضين عبر الفيديو، وأشادت الجمعية العمومية بالتقرير الشامل الدقيق المتميز.

يذكر بان ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي مستمر في منصة حتى 2023 ولم يشارك في الانتخابات حسب لوائح الاتحاد الدولي والتي حددت انتخاب الرئيس ولجانه الفنية المساعدة خلال الجمعية العمومية، وضم التشكيل الجديد أعضاء من كل القارات وضم في لجانه 3 سيدات.

وانتخبت الجمعية العمومية مختلف لجان الاتحاد الدولي للعبة، بعد الاستماع للتقرير المالي الذي قدمه ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي والذي تمت إجازته والإشادة به، كما تمت تسمية الروماني فلاد مارينيسكو مديراً تنفيذياً للاتحاد الدولي الذي نقل مقره من لوزان إلى بودابست.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي عقب تهنئته فايزر هاتفياً: إعادة انتخاب فايزر الذي يتولى المنصب منذ بالإجماع2007، ثمرة لجهوده المخلصة التي قام بها لتطوير الجودو ليحقق طفرة عالمية، وساهم في اتساع عضويته، وهو ما جعل أسرة الجودو المتمثلة في الاتحادات الوطنية تعمل بشكل رائع ومتجانس، لينتج ذلك علاقة متميزة بين الاتحاد واللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف: نجح الاتحاد الدولي في إتاحة الفرصة لفريق اللاجئين على مستوى العالم، للمشاركة في نشاط الاتحاد السنوي، والمشاركة أيضا ولأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا الصيف وفي النسخ التي تليها.