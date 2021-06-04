«إعلام وتسويق غرب آسيا» تعقد اجتماعها الأول برئاسة الطاير

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم أمس «الخميس» اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة وبمشاركة عبدالعزيز العفالق من السعودية نائب الرئيس، ومحسن الحبسي (عُمان)، بسام ولويل (فلسطين)، محمد الحمادي (البحرين)، خالد الكواري (قطر)، معاذ الخميسي (اليمن)، أحمد كامل (العراق)، وخليل السالم الأمين العام للاتحاد.

ورحب الطاير بالحضور ونقل تقدير أعضاء اللجنة للهيئة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا على ثقتها باختيارهم وهو ما اعتبره حافزاً للعمل بما يضمن النهوض بالجانب الإعلامي والتسويقي للاتحاد وفق استراتيجيات واضحة ومحددة، كما ثمن ما تقوم به الأمانة العامة للاتحاد من أدوار مهمة ومؤسسية، وأكد على التشاركية والتوافق في مختلف الأطر والمجالات.

واستعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للاتحاد، وعرض المعلومات التاريخية الخاصة بتسويق بطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر السنوات السابقة منذ 2001 ولغاية 2019، والتفاصيل المالية المتأتية من الاتفاقيات التسويقية التي تم إبرامها مع العديد من الشركات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مساعي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لتفعيل الجانب التسويقي الخاص بالبث الرقمي وجلب الرعاة المهتمين بهذا النوع من البث بالإضافة لبيع البيانات الخاصة ببطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

كما ناقش الاجتماع العديد من الاقتراحات المهمة لتعزيز هذه الاستراتيجيات لتكون شاملة لكافة المحاور ومتكاملة بالشكل الذي يسهم بإيصال رسالة اتحاد غرب آسيا الإعلامية إلى أوسع شريحة، إلى جانب تعزيز الجانب التسويقي بما يوازي دور الاتحاد الرائد والريادي في القارة.