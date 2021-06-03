سلطان الجابر: لقاء محمد بن زايد يجسد تقدير سموه للرياضة والرياضيين

أبوظبي (وام)

ثمن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية، استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادة نادي الجزيرة بمناسبة فوز النادي بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع معاليه أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة.

وقال معاليه: لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قيادة نادي الجزيرة، يجسد تقدير سموه للرياضة والشباب والرياضيين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم الأداء المتميز والنجاح والتفوق، وأضاف معاليه: أشكر مجلس إدارة نادي الجزيرة وجميع الإداريين والفنيين واللاعبين، الذين ضاعفوا العمل والجهد لتحقيق هذا التقدم والتميز، والذي توّج بالفوز في دوري الخليج العربي.

وأكد معاليه أن النجاح يأتي نتيجة العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد، والالتزام والمثابرة وتنفيذ الخطط، وتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، والالتزام بالأخلاق الرياضية الرفيعة، والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في جميع أنشطة النادي، منوهاً بأن التقدم الذي يحققه نادي الجزيرة يأتي بفضل توجيهات ومتابعة ودعم الإدارة العليا للنادي، ورؤيتها بأن يصبح نموذجاً للأندية الناجحة في دولة الإمارات وقارة آسيا والعالم.

وقال معاليه: نسعى دائماً إلى أن يكون نادي الجزيرة على مستوى الطموحات الكبيرة لجماهيره ومشجعيه، وجميعنا فخورون بهذا التتويج بلقب دوري الخليج العربي، وأود أن أشيد بجهود ومثابرة أعضاء مجلس إدارة النادي وسعيهم المستمر لتنفيذ رؤية وخطط الجزيرة، سعياً لتحقيق التميز في كافة المجالات، ويعتبر تكامل الجهود أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت النادي يتفوق في هذا الموسم، ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم نحو مستقبل مشرق من النجاح والتميز.



جدير بالذكر أن نادي الجزيرة توّج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة بعد تقديمه موسماً متميزاً بالأسلوب الهجومي واللعب الجماعي، حيث أحرز لاعبو النادي 65 هدفاً بفارق شاسع وصل إلى 36+، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم واحد من دوري الخليج العربي، منذ تحقيق الجزيرة للقب في موسم 2016 - 2017.

وكان الموسم بمثابة شهادة كبيرة على رؤية قيادة النادي وإدارته بالتركيز على تطوير المواهب الوطنية الشابة في أكاديمية النادي ورعايتها وصقلها، حيث شارك 17 لاعباً من خريجي الأكاديمية خلال الموسم.