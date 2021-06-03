«الأبيض» يجدد «الحلم المونديالي» برباعية في ماليزيا





رضا سليم (دبي)

فاز منتخبنا الوطني على ماليزيا برباعية دون رد عن طريق علي مبخوت وليما، في المباراة التي أقيمت على ستاد زعبيل بدبي في المجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط ليجدد حلمه في حجز مقعد إلى النهائيات الآسيوية في الصين، ومقعداً بين كبار القارة الذين سيتنافسون من أجل الوصول إلى مونديال 2022، ويحتاج "الأبيض" للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية كي يخدم نفسه بنفسه وفي نفس المجموعة حقق منتخب إندونيسيا أول نقطة في مشوار التصفيات بالتعادل الإيجابي مع تايلاند 2-2 ضمن المجموعة السابعة على ستاد آل مكتوم في دبي ويتساوى منتخبنا في النقاط مع ماليزيا وتايلاند ويتصدر فيتنام المجموعة برصيد 11 نقطة. ويلتقي منتخبنا في الجولة المقبلة أمام تايلاند يوم الاثنين المقبل ثم إندونيسيا يوم 11 يونيو وفيتنام في الجولة الأخيرة يوم 15 يونيو الجاري. واكتملت اللوحة الرائعة في المواجهة بعودة جماهيرنا إلى المدرجات عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، مع فتح الأبواب للجماهير بنسبة 30٪، وفق اشتراطات الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وجاء الفوز الثالث للمنتخب في التصفيات بالهدف الأول عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني ترجم ليما الفرص بإحراز الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى ماليزيا في الدقيقة 83، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع يسجل علي مبخوت الهدف الثاني له والثالث لمنتخبنا، ليدخل مبخوت ضمن قائمة العشر الأوائل للهدافين الدوليين برصيد 73 هدفاً من 89 مباراة، ويتفوق على السعودي ماجد عبدالله والهندي سونيل تشيتري، ويتساوى مبخوت مع الياباني أوساكو يويا ومواطنه تاكمومي مينامينو إلى صدارة ترتيب الهدافين في التصفيات برصيد 8 أهداف، ومن بعده أضاف ليما الهدف الثاني له والرابع له لينهي منتخبنا المباراة برباعية دون رد.