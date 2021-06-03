لابورتا يصدم جماهير برشلونة

برشلونة (رويترز)

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم الخميس، إن المدرب رونالد كومان سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بعد الاتفاق على تمديد العقد، وهو التصريح الصادم لمعظم مشجعي برشلونة حول العالم، والتي كانت ترغب في رحيل المدرب، وتعيين مدرب جديد.

وقاد كومان، الذي عينه جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في أغسطس الماضي، النادي للفوز بكأس ملك إسبانيا في أول مواسمه مع الفريق، لكن برشلونة احتل المركز الثالث بشكل مخيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مما أثار تكهنات عن بحث النادي عن بديل.

وفي الشهر الماضي قال لابورتا إن التغييرات باتت وشيكة في النادي ورفض مساندة المدرب علناً، مشيراً إلى حاجة النادي لمزيد من الوقت لتقييم الأمور، لكنه أنهى حالة عدم اليقين بعد أن وافق النادي على تجديد عقد المدرب بعد اجتماع لمجلس الإدارة.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: بعد فترة التفكير التي طلبناها عقب انتهاء الموسم قررنا السماح لرونالد كومان بالاستمرار بموجب شروط عقده الحالي، نحن راضون تماماً عن الكيفية التي سارت بها المحادثات، كان من المهم أن تكون لدينا هذه الفترة للتعرف على بعضنا بعضاً، وتحدثنا بصراحة شديدة.