ديوكوفيتش يطيح «المتخصص» وفيدرر يبصم بـ «العشرة»

باريس (د ب أ)

لم يجد ديوكوفيتش بطل 2016 صعوبة في تجاوز الأوروجوياني بابلو كويفاس المصنف 92 عالميًا 6-3، 6-2، 6-4 في المباراة الأولى التي جمعتهما في رولان جاروس.

وقال الوصيف 4 مرات آخرها العام الماضي: «بابلو لاعب متخصص في الملاعب الترابية ولديه قوة في الضربتين الأمامية والخلفية، ولكن بقيت مركزًا، المجموعة الثالثة كانت صعبة لأنه رفع مستواه ولكني بقيت مركزًا ورفعت مستوى إرسالي وأنا سعيد حقًا».

وتابع: من المهم أن أبقى حاضرًا وأفكر فقط بالخصم المقبل، أشعر بحال جيدة على الملعب وألعب بثقة وأرسل وأسدد جيدًا.

أعتقد أن التحضيرات كانت جيدة لرولان جاروس لذا آمل أن أذهب بعيدًا في هذه البطولة. ويلتقي الصربي الباحث عن لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، تاليًا مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز على الأسترالي جيمس داكوورث، علمًا أن ديوكوفيتش فاز بالمباريات الثلاث جميعها التي جمعته بالليتواني، آخرها في الدور الثاني في فرنسا العام الماضي.

وبلغ فيدرر حامل اللقب عام 2009 الدور الثالث للمرة السادسة عشرة في البطولة، بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش المصنف 47 عالميًا 6-2، 2-6، 7-6 (7/4)، 6-2 في ساعتين و35 دقيقة.

وجدد السويسري فوزه على منافسه للمرة العاشرة في 11 مواجهة جمعتهما، حيث حقق المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا فوزه الوحيد على فيدرر في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014 عندما مضى وحقق اللقب.

من ناحية أخرى، ودعت التشيكية كارولينا بليسكوفا منافسات الدور الثاني لفردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب خسارتها أمام الأمريكية سلون ستيفنز.