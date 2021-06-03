أرنولد خارج تشكيلة إنجلترا في يورو 2020

لندن (أ ف ب)

خرج ظهير أيمن ليفربول الشاب ترنت ألكسندر أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الأسبوع المقبل، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في ودية النمسا وفق ما أعلن اتحاد بلاده الخميس.



خرج ألكسندر أرنولد في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي فازت بها إنجلترا بهدف، بعد تعرضه للإصابة أثناء تشتيته الكرة، وألمح المدرب جاريث ساوثجيت بعد المباراة أنها "ليست مؤشرًا جيدًا".

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد: أظهرت الصورة الخميس أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لن يكون قادرًا على اللعب في البطولة المقبلة، لذا انسحب من تشكيلة إنجلترا للعودة إلى ناديه من أجل إعادة التأهيل.

وأضاف أن جاريث ساوثجيت لن يختار بديلًا إلا بعد عودة المنتخب الأحد إلى ملعب ريفرسايد للمباراة الاستعدادية ضد رومانيا.



يفتتح منتخب «الأسود الثلاثة» مشواره في البطولة القارية ضد كراوتيا في 13 الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، قبل أن يلاقي اسكتلندا في 18 منه والتشيك بعد 4 أيام، حيث تقام جميع مبارياته على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة لندن.

وعاش ألكسندر أرنولد فترة عصيبة قبل معرفة اللائحة النهائية لمنتخب بلاده، لاسيما أنه كان مهمشًا طيلة العام من قبل ساوثجيت الذي تركه خارج التشكيلة في مارس الماضي خلال تصفيات مونديال 2022، لكن الأداء المميز الذي قدمه في المراحل الأخيرة من الموسم مع ليفربول ومساهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، دفعا ساوثجيت الى استدعائه لخوض النهائيات القارية، قبل أن تُنهي الإصابة حلمه.

ويملك ساوثجيت خيارات عدة في مركز الظهير الأيمن مع تواجد كل من ريس جيمس لاعب تشيلسي بطل أوروبا، كايل ووكر بطل إنجلترا مع مانشستر سيتي وكيران تريبييه المتوج مع أتلتيكو مدريد بطلاً لإسبانيا.