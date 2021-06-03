«المانشافت» كامل العدد قبل «يورو 2020»

برلين (د ب أ)

اكتملت قائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020»، بعد وصول كاي هافرتز وتيمو فيرنر، ثنائي فريق تشيلسي الإنجليزي، وكذلك إيلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للمعسكر التدريبي للفريق اليوم الخميس.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» صوراً للاعبين الذين وصلوا إلى مدينة سيفيلد النمساوية، حيث يستعد يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، ولاعبوه لنهائيات كأس الأمم الأوروبية. وكان أنطونيو روديجر، لاعب تشيلسي، قد وصل بالفعل للمعسكر أمس الأربعاء.

وتوج فيرنر وهافيرتز وروديجير بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي يوم السبت الماضي، فيما نال جوندوجان على وصافة المسابقة القارية مع مانشستر سيتي.

ويواجه المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بمدينة دوسلدورف الألمانية يوم الاثنين القادم، في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق يورو 2020.

ويستهل منتخب «المانشافت» مسيرته في البطولة القارية بمواجهة نظيره الفرنسي «بطل العالم» في 15 يونيو الجاري، قبل أن يواجه منتخب البرتغال «حامل اللقب» بعدها بأربعة أيام، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المجري في 23 من الشهر نفسه، علما بأن المواجهات الثلاث سوف تقام بمدينة ميونيخ الألمانية.