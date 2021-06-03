من موناكو إلى باكو.. الفوز طموح فيتيل

باكو (د ب أ)

بعد حصده النقاط للمرة الأولى هذا الموسم مع فريقه الجديد أستون مارتن في سباق جائزة موناكو الكبرى، يطمح السائق الألماني سيباستيان فيتيل الحفاظ على الوتيرة الجيدة، في سباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم الأحد القادم، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وقال السائق الألماني اليوم الخميس: نريد أن نواصل زخمنا معاً، يتشابه المضمار في باكو مع موناكو، ولكن له أيضاً مسارات طويلة تتطلب الكثير من قوة المحرك وإعداداً جيداً للغاية.

وأكد فيتل: لا مجال للخطأ هنا، أتمنى أن نواصل السير على هذا النهج، إنه مضمار يمثل تحدياً كبيراً، ورغم الفترة المحبطة مع فريقه السابق فيراري والبداية الصعبة مع أستون مارتن، إلا أن طموح فيتيل، بطل العالم أربع مرات لا يزال كما هو الفوز.

وقال فيتيل في جلسة وسائط رقمية: أقود السيارة للفوز، لسنا في وضع يسمح لنا بفعل ذلك في الوقت الحالي، لكننا متحمسون، إننا نتحسن ببطء بسيارتنا، يمكن للأشياء الصغيرة أن تحدث فرقاً كبيراً. من جانبه، يتطلع الألماني ميك شوماخر للسباق في باكو أيضاً، حيث يأمل في الحصول على عطلة نهاية أسبوع أفضل من موناكو، الذي شهد تعرضه لحادث ولم يشارك في التجارب التأهيلية.

وخلال السباق، واجه السائق الصاعد مشاكل في ضغط وقود السيارة وأمره الروسي نيكيتا مازيبين، زميله في فريق هاس بالسماح له للمرور من جانبه.

وقال شوماخر: نأمل أن نقاتل مع وليامز وألفا روميو. وأكد نجل أسطورة سباقات السيارات الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات أنه "تعلم الكثير" من فيتيل، مضيفاً أن السائق المخضرم "لا يريد سوى الأفضل بالنسبة لي".

وتحدث شوماخر عن فيتيل قائلاً: من الجيد التحدث معه عن الأمور العامة. ويتمتع كلا السائقين بعلاقة وثيقة منذ سنوات ولم يتغير ذلك منذ أن بدأ كل منهما السباق ضد بعضهما البعض على المضمار.

كان مايكل شوماخر، والد ميك، في يوم من الأيام بطل طفولة فيتيل، حيث يمكن الآن رؤية فيتيل وميك شوماخر معا ليتبادلا القصص بانتظام، فيما أكد ميك "أنا أستمتع بذلك".