التمثيل المشرف هدف فروم في «فرنسا للدراجات»

باريس (رويترز)

استبعد كريس فروم المنافسة على لقب سباق فرنسا للدراجات، والذي سيكون الخامس في مسيرته ليعادل الرقم القياسي، عندما تنطلق نسخة العام الجاري الشهر المقبل قائلاً إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة مستواه السابق.

ولم يشارك فروم، الذي فاز بسباق فرنسا في 2013 وأيضاً من 2015 إلى 2017 في نسخة العام الماضي، بعد أن تركه فريق إنيوس جريناديرز لكن يتوقع أن ينافس مع فريقه الجديد ستارت أب نيشن الإسرائيلي.

وعاد المتسابق البريطاني البالغ عمره 36 عاماً إلى المنافسات في سباق دوفين هذا الأسبوع، وهو المكان الذي تعرض فيه لحادث تصادم في 2019 ليدخل العناية المركزة بعد إصابات هددت حياته.

وكان فروم يمني النفس بأداء قوي هذا الأسبوع، لكن العرض المخيب في مرحلة ضد الساعة يوم الأربعاء، جعله يتأخر بفارق خمس دقائق و43 ثانية عن لوكاس بوستلبرجر متصدر الترتيب العام.

وقال فروم للصحفيين في بداية المرحلة الخامسة اليوم: الحديث عن الفوز بسباق فرنسا في غضون أسابيع قليلة أصبح أمراً مستبعداً، كل ما أرغب فيه هو استعادة مستواي السابق والتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، بأدائي الحالي لن أفوز بسباق فرنسا في غضون أسابيع قليلة.

وسينطلق سباق فرنسا من ميناء بريست في 26 يونيو.