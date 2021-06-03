برشلونة يستعين بنجل الأسطورة

برلين (د ب أ)

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن جوردي كرويف سيحصل على "دور استراتيجي" في التسلسل الهرمي بالنادي بداية من أغسطس المقبل.

وارتبط اسم كرويف بمنصب رفيع المستوى في الهيكل التنظيمي للنادي لعدة أشهر، وذكر اسمه بشكل روتيني بجانب خوان لابورتا منذ بدء الحملات الرئاسية لبرشلونة.

وتولى كرويف، نجل نجم برشلونة الأسبق يوهان، تدريب فريق شينزن الصيني في أغسطس الماضي، وعلى ما يبدو كان غير قادر على إنهاء تعاقده في مارس عندما كان ارتباط اسمه ببرشلونة في أقوى حالاته.

ورغم ذلك، أوضح برشلونة أن انتقاله للنادي تم الانتهاء منه في أغسطس، وهي تمت "بفضل تعاون مسؤولي الفريق الصيني"، ومالكي النادي ورئيسه، رغم أن عقد كرويف يمتد إلى ما بعد نهاية الموسم في الصين.

وذكر بيان لبرشلونة اليوم الخميس: يعلن برشلونة أن جوردي كرويف سينضم لمجال كرة القدم بالنادي وسيشكل جزءًا من الهيكل التنظيمي اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف البيان: صار انضمامه للنادي ممكناً بفضل تعاون الفريق الصيني، شينزن، الذي انضم له كمدرب في 2020، ومجموعة «كايسا» ورئيس النادي الصيني كوك ينج شينج. ولم يتضح بعد ما هو المسمى الوظيفي لكرويف، حيث تم تعيين رامون بلانيس سكرتيراً تقنياً، ومؤخراً تعيين ماتيو أليماني مديراً للكرة. ولكن، تعيينه سينظر على أنه خطوة ذكية من لابورتا نظراً لخبرات كرويف في المناصب الإدارية في أندية أخرى، بالإضافة إلى تاريخ عائلته في كامب نو.

ومع ذلك، يتبقى أن نرى كيف ستسير وظيفته مع المدير الفني الحالي رونالد كومان.

وثارت تكهنات بشأن إقالة كومان، خاصة وأن تعيين مواطنه كرويف في منصب هرمي غير محدد قد يجعل مدرب المنتخب الهولندي السابق في حالة عدم ارتياح، لاسيما وأن كرويف كان يُنْظَرْ إليه على أنه أكثر المرشحين لخلافته.