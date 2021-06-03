السماح بحضور 30% من الجماهير في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

وافق مجلس دبي الرياضي على حضور الجماهير، بنسبة 30% في بطولة الخليج للأندية للسلة التي ينظمها نادي شباب الأهلي، خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر الجاري، وتم وضع 4 شروط لكي تتواجد الجماهير في المدرجات وهي: الحصول على اللقاح مع إثبات ذلك عن طريق تطبيق الحصن وشهادة التطعيم، وكذلك فحص (بي سي آر)، على ألا تتعدى مدته 48 ساعة، وأيضا ظهور حرف E بتطبيق الحصن، إضافة إلى قياس درجة الحرارة قبل الدخول للصالة الرياضية.

من جانب آخر، بدأت اللجنة المنظمة للبطولة بنادي شباب الأهلي عقد الاجتماعات الخاصة بتشكيل اللجان الخاصة بالحدث الخليجي الذي يحمل النسخة رقم 40 في تاريخه حتى تخرج البطولة بالشكل اللائق.

من جهة أخرى، يخوض فريق شباب الأهلي عدة مباريات قبل البطولة التي تقام في نادي الوصل خلال الفترة من 9 حتى 13 من الشهر الجاري تحت إشراف أكاديمية جام الرياضية برعاية مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة السلة، ويشارك فيها أندية الجيش السوري وهوبس الرياضي اللبناني وأكاديمية جام، وهي فرصة مناسبة للفرسان لكي يرتبوا الأوراق بالشكل المناسب تحت قيادة المدرب المصري أحمد عمر لتكون الفرصة أمامه مواتية لتجربة لاعبيه من خلال خوض 3 مباريات، قبل انطلاق الحدث الخليجي.