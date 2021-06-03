«نسور قاسيون» على بُعد نقطة من نهائيات آسيا

علي معالي (الشارقة)

تشهد الإمارة الباسمة مساء الغد انطلاق منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، في الثامنة مساء على استاد الشارقة بلقاء يجمع منتخب سوريا مع المالديف، وتضم المجموعة إلى جوارهما الصين والفلبين وجوام، ويتصدر المجموعة المنتخب السوري برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات والصين بـ10 نقاط والفلبين 7 نقاط، والمالديف 6 نقاط وجوام من دون رصيد.

وتحتاج سوريا إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، لتصبح المالديف هي بوابة العبور لـ«نسور قاسيون»، والمباراة هي أيضا الرسمية الأولى للمدرب التونسي نبيل معلول مع سوريا، بعد أن نجح المدرب السوري السابق فجر إبراهيم في قيادة منتخب بلاده إلى صدارة التصفيات. وكان الفريقان قد لعبا معاً في الجولة الثانية على استاد راشد آل مكتوم في دبي منذ 603 أيام، وانتهت يومها بهدفين لهدف سجلهما عمر السومة، وبسبب تأخر منتخب جزر المالديف في الظهور على ساحة الكروية فإن 6 مواجهات فقط جمعت المنتخبين السوري والمالديفي، منها مواجهتان في تصفيات مونديال فرنسا 1998 ومثلهما في تصفيات كأس آسيا في الامارات 2011 ومباراة واحدة ضمن بطولة نهرو بالهند 2012.

ويتفوق المنتخب السوري بوضوح تام بفوزه في المباريات الـ5 الأولى، وكانت النتيجة الأكبر في ذهاب وإياب تصفيات مونديال فرنسا 1998 بالفوز بـ24 هدفاً بواقع 12 هدفاً في كل مباراة، كما فاز في تصفيات آسيا مرتين أيضاً بستة أهداف نظيفة ذهاباً وبهدفين لهدف إياباً، فيما فازت المالديف في مباراة نهرو الودية بالهند 2012 بنتيجة 2/ 1، وسجل 35 هدفاً، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

من جانبه عبر نبيل معلول مدرب منتخب سوريا عن تفاؤله بقدرة فريقه على تقديم بطولة قوية رغم الغيابات بسبب الإصابات، موضحاً أن الهدف هو الاستمرار في صدارة المجموعة الأولى.

في الوقت الذي اشتكى فيه الهولندي مارتن كوبمان من وصول الغيابات في فريقه إلى 7 لاعبين بسبب كورونا، وهو ما يربك حساباته، لكنه يعول على مجموعة وصفهم بالمقاتلين في مباراة اليوم.