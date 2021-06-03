«الحزام الأزرق» يدشن «وطنية الإمارات للجو جيتسو»

دبي (الاتحاد)

تنطلق غدا بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدولة ونجوم وأبطال العالم من مختلف القارات، وتقام على مدار يومين ضمن سلسلة بطولات اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

واكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد «أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تمثل اختبارا حقيقيا للمستوى الذي وصل إليه اللاعبون في منتصف الموسم، وتساهم في الارتقاء بأداء اللاعبين واللاعبات من خلال توفير فرص الاحتكاك القوي مع أبطال من طراز رفيع».

وأوضح أن الاتحاد وضع أجندة متميزة من الفعاليات والبطولات المتنوعة بين فئتي المحلي والدولي من شأنها مساعدة اللاعبين على التطور المستمر، وجعلهم على أهبة الاستعداد لخوض النزالات القارية والعالمية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة مزدحمة بالأحداث الرياضية، وأن هذه البطولة تجسد التعاون الكبير بين الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين للخروج ببطولة بهذا المستوى تدعم اللاعبين في التصنيف الدولي.

ولفت إلى أن مثل هذه البطولات تشهد دائما منافسات قوية ونزالات ساخنة، ما يعيد إلى الذاكرة أجواء الحماس والندية التي تهيمن على أكبر البطولات الدولية. ومن المتوقع ان تشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من داخل الدولة ودول البرازيل وكولومبيا وروسيا والأردن ومصر وسوريا وباكستان وفلسطين والسلفادور وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وأيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وايران والفلبين والعراق.

ويتنافس حاملو الحزام الأزرق ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة ضمن اليوم الأول، بينما تنطلق منافسات حاملي أحزمة البنفسجي والبني والأسود من الفئات ذاتها في اليوم الثاني وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حيث تمنح للفائز بها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

من جهته يقول رامون ليموس المدير الفني للمنتخب أن البطولة ستوفر منافسات احترافية قوية، تتناسب مع طموح اللاعبي من أبناء الدولة الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والاستعداد، سيما أنهم لم ينقطعوا عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وفرصتهم كبيرة للوقوف على منصة التتويج والظفر بنقاط التصنيف.

وأشاد بجهود الاتحاد وحرصه على تحقيق أهدافه على النحو الأمثل، وأبرز تلك الأهداف يتجلى في إيجاد قاعدة راسخة للمواهب الوطنية التي تشكل عماد المنتخبات الوطنية، وأنه لن يألو جهدا في رفد اللاعبين وتسليحهم بأفضل مهارات وتقنيات الجو جيتسو التي تؤهلهم للتفوق على أقوى المنافسين. وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البرتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، وأنه لن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة، كما أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صار مع الزام كل الموجودين بالصالة بارتداء الكمامات والقفازات باستثناء اللاعبين أثناء النزال على البساط.