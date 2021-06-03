3000 بحار يجسدون ملحمة القفال في«نسخة لؤلؤية»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ينطلق في السادسة صباح الغد سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما في نسخته رقم 30 من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي.

ويأتي إقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمرارا لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنويا طوال ثلاثة عقود. ووصل عدد السفن في قائمة السباق إلى 106 سفن سترفع أشرعتها البيضاء مع ساعات الصباح الأولى لتبحر في أمان نحو شواطئ دبي مجسدة بذلك العودة من موسم الغوص إلى سواحل الدنيا بعد رحلة عناء وعمل بحثا عن الرزق الوفير في (هيرات) الخليج.

واكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات الخاصة بإقامة الحدث الكبير بعد وصول اللجان جميعها الى جزيرة صير بونعير التي تمثل خط البداية للسباق الذي تصل مسافته الى 53 ميلا بحريا حتى خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلوواترز قبالة المعلم الجديد (عين دبي) أطول عجلة ترفيهية في العالم.

ودعت اللجنة المنظمة جميع المشاركين الى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصدرة من الجهات المسئولة فيما يتعلق بالحد من انتشار جائحة كورونا، حيث أصدرت ضوابط المشاركة والتي تدعو المشاركين الى التقيد بتلك التعليمات ومن بينها تفعيل برنامج الحصن ابراز شهادة تلقي اللقاح ومسحة الانف وارتداء الكمامة خارج نطاق السباق والمحافظة على التباعد الجسدي (مترين) وعدم التنقل بين القطع البحرية مع منع الاختلاط بين طاقم السفينة واي محمل اخر.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على توجيهه بتنظيم السباق واستمرار الرسالة العظيمة التي أرساها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- والذي كان حريصا على تطوير واستمرار السباق طوال ثلاثة عقود حتى اضحى اليوم مهرجانا سنويا يترقبه الجميع.

واكد بن مسحار خلال مجلس القفال ان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه الكريم بإقامة الحدث وضعنا في تحدي حقيقي وكبير لإنجاح الحدث الكبير، منوها الى أن اللجنة المنظمة وبالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية عملت بروح الفريق الواحد من اجل إنجاح النسخة رقم 30 التي تحمل شعار اليوبيل اللؤلؤي وإنهاء الترتيبات في وقت قياسي وان شاء الله يصل الجميع اليوم بسلام ويكون الكل فائز. وتجمع التظاهرة البحرية التراثية الكبير 3000 شخصا من لجان تنظيمية وجهات معاونة ونواخذة وبحارة سوف يتنافسون على الجوائز المالية إضافة إلى ثلاث سيارات ستقدم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.