ألمانيا تبحث عن حل لأزمة «رباعي الأبطال»

برلين (د ب أ)

أكد وزير الصحة الألماني، ينز شبان، أن الحكومة الاتحادية لا تزال، تعمل على إيجاد حل لتمكين اللاعبين الألمان الذين يتواجدون في بريطانيا من دخول البلاد للانضمام لصفوف المنتخب الوطني، دون خضوعهم للعزل الطبي الإلزامي.

وقال شبان: في الوقت الحالي نتطلع إلى حل مسؤول وواقعي، تحديدا لهذه الوضعية. ويلتقي المنتخب الألماني ودياً مع نظيره اللاتفي يوم الاثنين المقبل، في دوسلدورف استعداداً ليورو 2020، ويأمل الفريق في صدور إعفاء من العزل الطبي لأنطونيو روديجير وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر ثلاثي تشيلسي، إلى جانب إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، لدى قدومهم من إنجلترا، بعدما تأخروا بسبب ارتباطهم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنص اللوائح المتبعة في ألمانيا حاليا على أن الشخص القادم من مناطق تتفشي بها السلالات المتحورة لفيروس كورونا ينبغي خضوعه للعزل الطبي لمدة 14 يوماً.

وقررت ألمانيا تصنيف بريطانيا باعتبارها منطقة لتفشي السلالات المتحورة للعدوى، وبالتالي فإن اللوائح ستطبق على اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ، في بورتو البرتغالية وانتهى بفوز تشيلسي بهدف.

وكشفت الحكومة الاتحادية عن لوائح الإعفاء للاعبي المنتخب الوطني، لكن شبان أكد أن الأمر لا يتعلق باللاعبين الألمان فقط. ويحترف العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في يورو 2020 في إنجلترا، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، خاصة وأن ميونيخ ستستضيف مباريات بدور المجموعات وكذلك في دور الثمانية الذي يضم فريقاً خاض مواجهته بدور الستة شر في لندن.

وأوضح شبان أنه يتم التوصل لحل "لعدد صغير جدا" من اللاعبين، وأكد شبان أنه ينبغي ضمان تطبيق مفاهيم الاختبارات والأمان المناسبة ومنع انتشار السلالات المتحورة للعدوى.

وتابع: لا نريد أن نحظر السفر، لكن نريد تقليص ظهور سلالات متحورة جديدة بأقصى قدر ممكن في هذه المرحلة من حملة التطعيمات.